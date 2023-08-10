الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

ختام الدورة التدريبية للبرنامج التطبيقى على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات فى أسوان (صور)

دورة تدريبية، فيتو
دورة تدريبية، فيتو

شهد مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة ختام الدورة التدريبية   للبرنامج التطبيقى على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات  للعاملين المعنيين بمختلف أجهزة المحافظة والتى أستمرت فعالياتها على مدار 3 أيام تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

 وأشاد محافظ أسوان بروح التعاون والتنسيق المتواصل بين المحافظة ووزارة الاتصالات لتوفير الدعم اللازم لتنمية الجهود المبذولة ضمن خطة التطوير المؤسسى والتحول الرقمى والتكنولوجى بما يساهم فى تحقيق طفرة ونقلة نوعية تواكبًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى تطبيق المشروع القومى " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 ".

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ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بأن مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة بقيادة الدكتور أشرف إمام يشهد تنظيم العديد من الدورات التدريبية الهادفة للإرتقاء بالمستوى الفكرى لدى قطاع العاملين، وأيضًا خريجى الجامعات المختلفة.

وأضافت أن الدورة التدريبية للإدارة الرقمية للمشروعات استهدفت تدريب 35 من العاملين ذوى الصلة بأعمال تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية والاستثمارية بالديوان العام وجميع المديريات والإدارات والمراكز التابعة لتطوير آليات العمل وصقل الخبرات ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لدى العاملين المختصين، فضلًا عن تعزيز دور الرقمنة فى إدارة الأعمال الحكومية بالكفاءة والجودة المطلوبة.

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أسوان أشرف عطية محافظ أسوان الاتصالات الاستثمار مشروعات

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