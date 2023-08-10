الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

رفع الرايات الصفراء والحمراء على شواطئ الإسكندرية (صور)

رايات حمراء بالعجمي
رايات حمراء بالعجمي وصفراء شرق، فيتو

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية رفع الرايات الصفراء والحمراء على شواطئ القطاعين الشرقي والغربي والعجمي بسبب ارتفاع الأمواج.

وطالبت الإدارة رواد الشواطئ باتباع تعليمات فرق الإنقاذ والإلتزام بالسباحة في الأماكن الآمنة. 

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وبلغت نسب الإشغال بشواطئ الإسكندرية 40% على عكس الأيام الماضية ويوم الخميس من كل أسبوع حيث كانت تتخطى النسبة أكثر من 90% خاصة شواطئ القطاع الشرقي. 

وجرى منع النزول إلى شواطئ أبوتلات نظرا لارتفاع الأمواج وخطورتها.

كما تم منع نزول شاطئ النخيل باستثناء بعض المناطق الآمنة.

وأصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، عددا من التنبيهات العامة لزائري الشواطئ كالتالي:

- لا تسمح لأحد بأن يجبرك على دفع إكرامية.. أرفض وتواصل معنا. 
-حافظ على نظافة الشاطئ وألقى المخلفات في مكانها المخصص. 
- دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانًا. 
-  لا تخرج من الشاطئ بملابس البحر أو بملابس غير  لائقة حفاظا على الآداب العامة للطريق. 
 -مفتشينا متواجدون باستمرار على كافة الشواطئ للرقابة. 
- تواصل معنا في حال حدوث أي مشكلة أو شكوى. 
أرقام الشكاوي معلنة على بوابات جميع الشواطئ كالتالي: 
شكاوى القطاع الشرقى:
01270746490
01289252668
01119555946
01501297888

شكاوى القطاع الغربي والعجمي: 
01220030103
01010453583
01225267276
01203986324
01225709553

شكاوى شاطئ النخيل: 
01220030103
01203986324
01277631661
01226325968

او عن طريق الموقع الرسمى للإدارة 
www.catr.gov.eg

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