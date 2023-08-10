الخميس 10 أغسطس 2023
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دين ودنيا

هل يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته غيرالوجه والكفين؟.. رد حاسم من أستاذ فقه بالأزهر

أحكام الخطوبة، فيتو
أحكام الخطوبة، فيتو

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن جمهور العلماء اتفقوا على أن المسموح للخاطب فى حدود رؤية الوجه والكفين، لافتا إلى أن هذا القدر مناسب لتحديد شخصية البنت التى يريد الارتباط بها.

 

ماهو القدر المباح للخطاب أن يراه من خطيبته

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "الوجه يحدد منه الملامح الجمالية للفتاة، وكذلك الكفين يستطيع الخاطب تحديد الصحة والمرض، هى نحيفة أم غير ذلك".

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واستكمل: "كثير من العلماء حذروا وحرموا رؤية الشعر أو غير الكف والوجه، حتى لا يحدث فتنة أو فسخ الخطوبة".

هاني تمام: بهذه الطريقة يخدع الشباب البنات فترة الخطوبة

وقال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الشاب والفتاة فى فترة الخطوبة أجنبيان عن بعض ولم يحلل كل منهما للآخر، ولذلك يجب أن يكون هناك حدود فى التعامل، مضيفا: "مقولة أنتى مراتى فى فترة الخطوبة أكبر خديعة للضحك على البنات".

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "بقول لأى فتاة أوعى تثقى فى أى شاب حتى لو كان خطيبك، هو ليس زوجك، فى بنات كتير بتقع فى الخدعة دى يقول لها إنتى مراتى ويفعل معها ما يفعله الأزواج وممكن يهرب منها بعد ذلك ويحدث فسخ لللخطوبة فى أى لحظة".


وتابع: "لازم الطرفين لا يتعدوا حدود الشرع وإنهم أجنبيان، ولا يجب أن يتجر البنت أى أى كلام فى تجاوز، لازم تعرف إن الرجل ده أجنبى عنها وليس زوجها".

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بعد تريند قائمة تذاكر السينما، تعرف على حكم الشرع في رد مستحقات الخاطب بعد فسخ الخطوبة

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جامعة الأزهر المسموح للخاطب ماهو القدر المباح للخطاب أن يراه من خطيبته

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