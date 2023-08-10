الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

خفض درجة القبول بالثانوي العامة فى المنوفية لـ 230 درجة

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، النزول بدرجة القبول للثانوى العام لـ 230 درجة، وذلك بعد اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية رسميا.

 

واعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية درجة القبول الجديدة اليوم الخميس، حيث كان سبق وأعلنت درجة القبول من 233 درجة.

 

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني بنسبة نجاح 87,95 % 


وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني 2023 بنسبة نجاح  87,95 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة ولغات وطلاب المنازل.

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وصرح محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 19 ألفا و317 طالبا، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 15 ألفا و763 طالبا.


كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية دور أغسطس 2023 بنسبة نجاح 100 %، حيث بلغ عدد المتقدمين 475 طالبا وعدد الناجحين 352 طالبا.


ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الشهادة الإعدادية العامة محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية درجة القبول بالثانوى العام بالمنوفية

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