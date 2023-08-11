الجمعة 11 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

مدير معابد الكرنك: افتتاح المتحف المفتوح للزائرين وتزويده بقطع أثرية نادرة.. وتخصيص أماكن لدارسى التاريخ ( حوار )

مدير معابد الكرنك
مدير معابد الكرنك الطيب غريب ،فيتو

 

أعلن المجلس الأعلى للآثار عن انتهاء مشروع تطوير المتحف المفتوح بمعابد الكرنك بمحافظة الأقصر، وذلك ضمن استراتيجية تطوير المواقع الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية وتحسين التجربة السياحية للزائرين من المصريين والسائحين، بتمويل ذاتى.
من جانبه أوضح مدير معابد الكرنك، الطيب غريب، فى حوار لـ "فيتو" أن أهمية المتحف المفتوح بمعابد الكرنك تكمن فى وجود مجموعة من الآثار المهمة لفترات مختلفة للحضارة المصرية، وخطوة تطويره تيسيرا على الزائرين خلال زياراتهم، من تبليط أرضيات المتحف ببلاطات من الحجر الرملى تتماشى مع طبيعة المنطقة الأثرية، وتجديد العرض المتحفى للقطع الأثرية المهمة الذى يتم باستمرار، وإلى نص الحوار:

*بداية.. ما أهم مميزات المتحف المفتوح؟


ما يميز المتحف المفتوح بمعابد الكرنك وجود مجموعة من الآثار المهمة جدا التى تنتمى لفترات مختلفة للحضارة المصرية، التى وجد معظمها كحشو داخل الصرح الثالث أثناء عملية التنظيف أواخر القرن الـ19 وبداية القرن الـ20، منها على سبيل المثال أقدم قطعة آثار فى معابد الكرنك وهى المقصورة البيضاء للملك سوناسرت الأول والمقصورة الحمراء المنتسبة للملكة حتشبسوت، وسميت بذلك لأنها من أحجار الكوارتز الأحمر، المقصورة المرمرية للملك أمنمحوتب الأول ومقصورة للملك تحتمس الثالث وتحتمس الثانى، ومعبد كامل للملك تحتمس الرابع.

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*لماذا تم تطوير المتحف المفتوح بمعابد الكرنك؟


تم إجراء عملية تطوير المتحف المفتوح بمعابد الكرنك تيسيرا على الزائرين خلال زياراتهم، وسهولة الوصول إلى القطع الأثرية المبهرة سواء فى الشكل والألوان وأيضًا النحت، من تبليط أرضيات المتحف ببلاطات من الحجر الرملى لتتماشى مع طبيعة المنطقة الأثرية وما تحتويه من قطع أثرية مهمة جدا فى تاريخ الحضارات، بالإضافة إلى أنه تم تزويد المتحف بعدد من القطع الأثرية التى يتم عرضها لأول مرة.

*ما الهدف من إجراء تطوير للمتحف المفتوح؟


الهدف من مشروع تطوير المتحف المفتوح بمعابد الكرنك جاء لتحسين تجربة الزائرين، وجعل الزيارة أكثر سهولة ويسرًا وتميزًا، ما يأتى فى إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة فى مصر، وقد تم تغيير العرض المتحفى بتتابع تاريخى للحضارة المصرية داخله على مدار العام.

*هل تم إضافة قطع أثرية تعرض لأول مرة فى المعبد المفتوح؟


بالطبع، أهم خطوة فى تطوير المعبد المفتوح تزويده بعدد من القطع الأثرية التى تعرض لأول مرة للأسر المتأخرة مثل الأسرة 22 والأسرة 25 وأخرى من العصر المتأخر، ليتم تكامل التنوع فى عرض آثار الحضارة المصرية بكل العصور، لتحقق الثراء البصرى والتاريخى للزائرين سواء مصريين أو من جنسيات مختلفة عربية أو أفريقية أو أوروبية وغيرها.

 

مع جوارديولا مدرب مانشستر سيتى خلال زيارته للأقصر 

*هل هناك فرصة علمية لراغبى دراسة القطع الأثرية وتاريخها؟


المعبد ليس لزيارة ورؤية القطع الأثرية المختلفة فقط، لأن جزءا أساسيا من الآثار تعليمى للتاريخ، لذلك تم تجهيز مكان بالمتحف المفتوح لاستقبال طلاب المراحل الدراسية المختلفة، حيث تقوم إدارة الوعى الأثرى بتعريفهم بالحضارة المصرية، الأمر الذى يسهم فى زيادة الوعى الأثرى لديهم وخلق جيل جديد يعى قيمة حضارته وآثاره، بأسعار دخول مخفضة للطلاب.


*ما هى المدة الزمنية لتطوير المتحف المفتوح؟


يقع المتحف المفتوح فى الجزء الشمالى الغربى من معابد الكرنك، وتم الانتهاء من جميع أعمال التطوير التى بدأت منذ حوالى شهر، وجارٍ وضع اللمسات الأخيرة لتبليط بعض الطرق المتهالكة داخل المتحف، وأصبح المتحف المفتوح بمعابد الكرنك جاهزا بنسبة 100٪ منذ مطلع شهر أغسطس الحالى لاستقبال زائريه.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ “فيتو” 

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