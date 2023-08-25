الجمعة 25 أغسطس 2023
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منوعات

الزي التقليدي الجزائري، هيبة للرجال وزينة للنساء والأطفال (صور)

أحد الفتيات الجزائريات
أحد الفتيات الجزائريات ترتدي الزي التقليدي، فيتو

الزي الجزائري من أعرق وأقدم الأزياء التي استطاعت التغلب على عوامل الزمن القاسية والتغريب الذي يلتهم كل شيء يقترب منه، وهذا بسبب إصرار الجزائريات على التمسك بهذا الرداء والتفاخر به في كل مكان وتحديثه ليناسب العصر الحالي.

قالت جواسمية إحدى منظمات معرض اللباس الجزائري في شهر التراث الجزائري، إن الزي التقليدي للبلاد جزء لا يتجزأ من حياة كل مرأة جزائرية تعتز ببلدها ووطنيتها والذي يمكن أن نلحظه بسهولة في ارتدائهن لهذه الملابس في مخلتف المناسبات والاحتفالات للتعبير عن فرحتهن وفخرهن بالرداء العريق.

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وأضافت جواسمية ان المعرض التقليدي الذي يقام في شهر التراث الجزائري بأبريل من كل عام بمتاحف متنوعة في مختلف أنحاء الجزائر والذي يشارك به أكثر من 22 دولة أفريقية وأكثر من 58 ولاية جزائرية، يستعرض الحرف المتعددة وأنواع الزي المحلي.

وأكدت جواسمية أن وزارة التعليم بجانب وزارة السياحة تعملان في شهر التراث الجزائري على غرس حب الوطن في قلوب الأطفال ولهذا تجد أن معظم رواد معرض الزي الجزائري التقليدي هم فتيات صغيرات تبدأ أعمارهن من 10 سنوات إلى 20 عامًا، يستمتعون جميعًا بالتظاهر بكونهم أميرات من العصور القديمة.

وأشارت منظمة المعرض إلى أنه من السهل رؤية حب الفتيات الجزائريات للزي التقليدي في الأفراح لمواجهة العولمة الطاغية على معظم بلاد العالم.

ولفتت إلى ارتداء الرداء الجزائري التقليدي بالعرس بدلا من الفستان الأبيض الممل الذي استبدل جميع الرداءات التقليدية بمختلف الدول. 

الزي التقليدي الجزائري

ويأتي الزي الجزائري بأشكال وأنواع مختلفة والذي يستخدم في مناسبات عديدة ولربما أولها وأشهرها هو القفطان والذي يكون عبارة عن عباءة أو سترة طويلة بأكمامه الواسعة ويتم ارتداؤه فوق ملابس أخرى.

ويختلف تطريز القفطان من منطقة لأخرى ففي الماضي كان يعد الرداء العتيق ميزة للرجال من أمراء وسلاطين من ثم يتمكن العامة من التمتع به في العصر العثماني ليصبح متاحًا اليوم للرجال والنساء من جميع الفئات.

جبة الفرفاني

نشأت جبة الفرفاني أو القندورة القطيفة في المدينة الجزائرية العريقة قسنطينة. 

وتزين القندورة القسنطينية بالخيوط الذهبية البديعة والتي تعد مصدر فخر واعتزاز للنساء من هذه المنطقة وتعد جزء أساسي في جهاز العرائس بمدينة الجسور المعلقة.

وحظيت حديثًا القندورة القطيفة بشعبية كبيرة خارج حدود الجزائر لشكلها الأنيق والعصري رغم كونها جزء من التراث الجزائري العريق. 

وتتكون جبة الفرفاني من فستان طويل من القطيفة دون طوق وأكمام قابلة للإزالة. 

الحايك الجزائري

والحايك أو الكسا الجزائري هو الذي ترتديه نساء الوسط الجزائري في العاصمة ويسمي في الدول العربية بالكساء او الكسا، وهو عبارة عن قطعة من القماش ترتديها السيدات الجزائريات على وجههن لتغطية الرأس والوجه والجسد بأكمله ويكون فوق الملابس العادية بهدف الحشمة والسترة وما زال يتم ارتدائه في المناطق البعيدة عن المدن خصوصا النساء الكبيرات في السن. 

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