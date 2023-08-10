الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

قصر ثقافة دمنهور ينظم "كرنفال الفن والحياة" بالمجان لمدة 5 أيام (صور)

كرنفال الفن والحياة
كرنفال الفن والحياة بالبحيرة،فيتو

ينظم قصر ثقافة دمنهور بمحافظة  البحيرة  "كرنفال الفن والحياة" ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" وذلك بدءا من اليوم الخميس الموافق 10 أغسطس وحتى الإثنين 14 أغسطس، وتقام الفعاليات فى تمام الساعة 5 مساءً والدخول مجانا والحجز بأسبقية الحضور.

ويتضمن الكرنفال اليومي ورش فنية متنوعة ومسابقات وسينما للأطفال وفرق فنية واستعراضية، حيث يتضمن اليوم الخميس 10 أغسطس (عرض فیلم Bolt مدبلج - ورشة رسم وتلوين)، وغدا الجمعة 11 أغسطس (عرض فیلم Lyle Lyle Crocodile - ورشة طي الورق - ورشة فوم جليتر - مسابقة فنية - حفل فرقه البحيرة للموسيقى العربية ).

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كرنفال الفن والحياة بالبحيرة،فيتو
كرنفال الفن والحياة بالبحيرة،فيتو

كما يتضمن يوم السبت 12 أغسطس ( فیلم The Bad Guys - ورشة عجينة سيراميك - ورشة رسم وتلوين - حفل فرقة البحيرة للإنشاد الديني )، والإثنين 14 أغسطس ( فیلم Coco - ورشة نحت بالصلصال - ورشة رسم وتلوين - حفل فرقة البحيرة للفنون الشعبية).

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفى إطار الدور البارز الذى يقوم به قصر ثقافة دمنهور في رفع مستوى الوعي والتنوير والترفيه لمواطني المحافظة، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة التى تقدم بالمجان لتحقيق العدالة الثقافية بين المواطنين. 

كرنفال الفن والحياة بالبحيرة،فيتو
كرنفال الفن والحياة بالبحيرة،فيتو

كما يأتي  تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد مصطفى البسيوني.
وجاء ذلك ضمن جهود وخطة المحافظة في رفع الذوق العام ونشر الدور الثقافي والوعي الفني بالمحافظة، وتحقيق العدالة الثقافية بين المواطنين، بالإضافة إلى مشاركة المواطنين بالحفلات والندوات المختلفة، ويأتي ذلك تزامنًا مع الفاعليات والحفلات الفنية التي ينظمها فرع ثقافة البحيرة بالمجان لجميع أبناء المحافظة.

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