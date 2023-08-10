الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

رفع 1371 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة (صور)

رفع حالات إشغال طريق
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الشأن قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين  وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 1371 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 430 حالة بدمنهور، 310 حالات بإيتاي البارود، 299 حالة بكفر الدوار، 166حالة بكوم حمادة، 66 حالة بابوحمص،  100 حالة برشيد.

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رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.


وفي إطار منفصل، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وتحت إشراف الأستاذ سمير البلكيمى بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق.
أسفرت عن ضبط 5 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد الثلاجات ومحل جزارة يعرض للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز كفر الدوار.

وبحملات مماثلة بمراكز المحمودية وأبو حمص وإدكو تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جراما و22 جراما للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزين تصرفا فى 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو

وبمركز كوم حمادة تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 12 محضرا لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز.

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