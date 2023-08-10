ضبط 3 أطنان سماد مدعم وتحرير 96 محضرا لمخابز بلدية بالبحيرة (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر وتحت إشراف الأستاذ مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية والأستاذ سمير البلكيمى بتنفيذ حملة تموينية بمركز كوم حمادة أسفرت عن ضبط 3 أطنان سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق قام أحد الأشخاص بتجميعهم لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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ومخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جراما للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين و3 مخابز لتصرفهم فى 16 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و38 مخبزا قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و7 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و4 مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى.

ضبط 3 طن سماد مدعم وتحرير 96 محضرا لمخابز بلدية بالبحيرة، فيتو

ضبط 3 طن سماد مدعم وتحرير 96 محضرا لمخابز بلدية بالبحيرة، فيتو

كما تم تحرير 23 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور،و 20 محضرا لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحملة مماثلة بمركز أبو حمص تم ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين تصرفا فى 10 شكائر دقيق بلدى وآخرين لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار.



كما يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأيضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.