تحرير 131 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية وتموينية في 3 مراكز بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية جهودها في تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز البلدية، وكذلك المتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الحملات أسفرت عن تحرير 20 محضرًا تموينيًا، على المخابز والأسواق بواقع 17 محضرا للمخابز المخالفة تنوعت ما بين( نقص وزن ـ نظافةـ عدم إعطاء بون صرف)، وفى مجال متابعة الأسواق تم تحرير 3 محاضر جاءت بين( عدم الإعلان عن الأسعارـ فواتير)، كما تم ضبط 3 أطنان من الدهانات (طلاء حوائط) مجهولة المصدر.

Advertisements

وفى مركز ومدينة أبوقرقاص، أشار تاج أبو سداح رئيس المركز أن الوحدة المحلية حررت 77 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية والبدالين التموينيين نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة تموين وعدد من الجهات المعنية، حيث تنوعت المخالفات بين (نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ نظافة ـ عدم صرف بون ـ عدم وجود سجلات ـ عدم الإعلان عن الأسعار ـ ضبط سلع تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء).

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية حيث أسفرت الحملة عن تحرير 34 محضرًا تنوع بين (نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم وجود ميزان حساس ـ عدم نظافة ـ عدم إعطاء بون ـ عدم وجود لوحات)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.