الخميس 10 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الإفتاء تطلق خدمة الحجز المسبق للمواعيد على بوابتها الإلكترونية لطالبي الفتوى الشفوية

مفتي الجمهورية، فيتو
مفتي الجمهورية، فيتو

وجه مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام بإطلاق إمكانية الحجز المسبَّق للمواعيد لطالبي الفتوى الشفوية من خلال بوابتها الإلكترونية.

وقال مفتي الديار المصرية في بيان اليوم  الخميس إن ذلك يأتي مواكبةً للتقدم التكنولوجي وللتسهيل على المستفتين الراغبين في زيارة دار الإفتاء المصرية للحصول على الأجوبة الوافية لأسئلتهم.

وأضاف أن الهدف من من هذه الخدمة راحة المستفتين وتقليل أوقات الانتظار والحد من أوقات تكدس الزوار، ومساعدة المستفتي القادم من أماكن بعيدة على الحصول على طلبه من أول زيارة.

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وتابع أن هذه الخدمة تتيح لطالبي الفتوى اختيار الموعد الملائم لهم ولظروفهم الخاصة وتمكنهم من تغيير الموعد أو إلغائه، وللوصول لخدمة الحجز المسبق نرجو الدخول على البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية على هذا الرابط، ثم الدخول لخدمة حجز موعد من الصفحة الرئيسية؛ يمكن من خلال النافذة إدخال البيانات لحجز موعد مقابلة شخصية مع الإدارات المختصة بدار الإفتاء.

ولفت إلى أنه بناء على ذلك يتم تحديد الموعد الذي يحضر فيه طالب الفتوى إلى مقر دار الإفتاء المصرية في الموعد المحدد بكل سهولة ويسر للحصول على إجابة لأسئلته.

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مفتى الجمهورية مفتي الديار المصرية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الفتوى الشفوية

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