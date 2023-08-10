كورال الكيان يغني تراثيا ومعاصرا فى مهرجان الأوبرا بدمنهور

ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمحافظة البحيرة يقدم كورال الكيان بقيادة المايسترو أحمد الريانى حفلا في الثامنة والنصف مساء السبت 12 أغسطس بمسرح أوبرا دمنهور.

يتضمن البرنامج كوكبة من أشهر أعمال الموسيقى العربية القديمة والحديثة بشكل جماعى وفردى منها أن راح منك يا عين، التوبة، زى ما هي حبها، كان يا مكان، الجيرة والعشرة، يا مسافر وحدك، سامحتك كتير، موال، لاجل النبي، لسة صغيرة.. أداء سندريلا اللقانى، مروان سمير، محمد العسكرى. رينادا رضا، منة عبده، المنشد إبراهيم مرعى والطفلة بهار نور.

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يذكر أن كورال الكيان تأسس العام الجارى 2023 ويعد الأول بدمنهور الذى يقدم الموسيقي العربية القديمة والحديثة ويضم عددا من مطربى محافظة البحيرة الموهوبون، أما مؤسس الكورال المايسترو أحمد الريانى مدرب كورال أوركسترا طلائع وزارة الشباب والرياضة الذى نال المركز الأول على مستوى الجمهورية ٥ سنوات متتالية، قام بتدريب فرق عدد من كليات جامعة دمنهور وحصل معهم على مجموعة من الجوائز فى مسابقات متخصصة.