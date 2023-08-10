بدء التشغيل التجريبي للمبنى الجديد بمستشفى إيتاي البارود المركزي بالبحيرة (صور)

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن بدء التشغيل التجريبى للمبنى الجديد بمستشفي إيتاى البارود المركزى، حيث تم الإفتتاح التجريبي لعدد 8 عيادات ( باطنة، جراحة، عظام، نسا، أطفال، تخاطب، مسالك، نفسية وعصبية، بالإضافة للمعمل ) وتم نقلهم للمبنى الجديد بمستشفي إيتاى البارود المركزى، والذى سيتم إفتتاحه فى الفترة المقبلة، كما سيتم نقل باقي العيادات الخارجية خلال أيام إلى المبني الجديد.



ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدعم مشروعات القطاع الصحي بالبحيره والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية وتطوير مستوى الأداء المقدم للمرضي من أهالي البحيرة من خلال التطوير المستمر ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بجميع المراكز، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره وفى ضوء توجيهات الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

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كما يأتي ذلك ضمن خطة تطوير القطاع الصحي بالمركز وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.

بدء التشغيل التجريبى للمبنى الجديد بمستشفى إيتاى البارود المركزى بالبحيرة، فيتو

بدء التشغيل التجريبى للمبنى الجديد بمستشفى إيتاى البارود المركزى بالبحيرة، فيتو

بدء التشغيل التجريبى للمبنى الجديد بمستشفى إيتاى البارود المركزى بالبحيرة، فيتو

وفي إطار منفصل، أعلن الدكتور هانى جميعه وكيل الوزارة أنه قد تم إمداد المديرية بعدد 20 ماكينة غسيل كلوي ماركة فرزينيوس 4008 بي اس، سعر الماكينة الواحدة يقارب 520 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية 10 ملايين و400 ألف جنيه.

ويأتي ذلك فى إطار الإرتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية بالمحافظة ودعمها بوحدات جديدة للغسيل الكلوي مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة لتقديم خدمة صحية جيدة والحد من قوائم الإنتظار للتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى

حيث تم تزويد مستشفى كفر الدوار العام بعدد 15 ماكينة غسيل كلوى، وذلك للعمل على سرعة تلبية احتياجات وحدة الكلى الجديدة بالمستشفى والتى تم تطويرها من خلال المجتمع المدنى

كما تم تزويد مستشفى غرب النوباريه المركزي بعدد 5 ماكينات غسيل كلوى، لتواكب الإمتداد الجديد وافتتاح التوسعات الجديدة لوحدة الكلى بالمستشفى.

هذا وتؤكد الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على جهود الدولة المصرية فى تطوير القطاع الصحى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

لافته إلى جهود وزارة الصحة والسكان لدعم وتطوير كافه المستشفيات الحكومية بنطاق المحافظة والعمل على رفع كفاءة وحدات ومراكز الغسيل الكلوى، لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى

مشيرة الى أن هناك خطه تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة وتزويدها بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.

من الجدير بالذكر أنه من المقرر افتتاح وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كفر الدوار العام قريبا، حيث تم تطويرها وتجهيزها بجهود المجتمع المدني بشكل متميز لخدمة المرضى من أهالى كفر الدوار وخارجها.