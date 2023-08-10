محافظ المنوفية: تنظيم 41 نشاطا ثقافيا وفنيا

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أن الإدارة العامة لثقافة المنوفية تقوم بتنفيذ (41) نشاطا ثقافيا وفنيا متنوعا بمختلف المواقع الثقافية بنطاق المراكز والمدن خلال شهر أغسطس 2023.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بقطاع الثقافة والفنون للارتقاء بالذوق العام وتشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين.



وأوضح مدير مديرية الثقافة بالمحافظة أنه وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية جارى تنظيم عدد من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة في مجالات المسرح والعروض الفنية وعدد من الندوات الثقافية والأدبية وأمسيات فكرية وإبداعية بهدف إثراء الوجدان الثقافي، ومنها " قناة السويس الجديدة والتنمية المستدامة " بقصر ثقافة شبين الكوم، ومحاضرة للشباب بعنوان " الوعي الثقافي والديني لشباب الأمة " ببيت ثقافة الشهداء، وندوة بعنوان " محو الأمية مفهومها وأهميتها وأهدافها " ببيت ثقافة سرس الليان.

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كما تم تنظيم محاضرة بعنوان " الاستغلال الأمثل للإجازة الصيفية "، ولقاء أدبي بعنوان " الحرافيش " لنجيب محفوظ ببيت ثقافة بركة السبع، وندوة بعنوان " رؤية مستقبلية لتطوير القرية المصرية " ببيت ثقافة تلا، ومحاضرة للمرأة بعنوان " النساء شقائق الرجال " ببيت ثقافة الباجور، وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات الهامة.



هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي والرائد لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة، مؤكدا أنه لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والتي تستهدف بناء مجتمع يقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة.