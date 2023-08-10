الكشف عن الكرة الرسمية لكأس آسيا

الاتحاد الآسيوي، كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الكرة الرسمية التي سوف يتم استخدامها في كأس آسيا 2023، والتي ستقام خلال الفترة من 12 يناير المقبل حتى 10 فبراير 2024 في قطر.

كرة كأس آسيا

وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي أنه تم تصميم الكرة الرسمية (فورتيكس كأس آسيا 23 لتحمل روح الإثارة والحماس والسرعة، وهي تتضمن اللون العنّابي الخاص بالدولة المضيفة قطر، كما أن تصميم الكرة يتضمن في الوسط شعار كأس آسيا 2023 في قطر، والذي يستوحي من ألوان وأشكال تعبّر عن روح وجوهر البطولة وكرة القدم الآسيوية.

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وتم تصميم VORTEXAC23 من قبل أحد الشركات الداعم الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بطولات المنتخبات الوطنية، ليتم استخدامها بشكل حصري في كأس آسيا 2023 في قطر، وقد خضعت الكرة لاختبارات فنية مكثفة من أجل ضمان تلبية أعلى معايير الأداء والجودة والمتانة، والجاهزية لاستخدامها في البطولة.

ويشارك فى بطولة كأس آسيا الآسيوية 24 منتخبًا، حيث ينتظر أن تشهد المواجهات إثارة كبيرة من أجل التتويج بكأس البطولة.

تصريحات كيروش حول قرعة أمم آسيا

من ناحية أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب قطر، على أن مهمته بناء منتخب قوي جدا، وتحقيق أعلى مستوى من الجاهزية البدنية والذهنية قبل خوض غمار كأس أمم آسيا 2023 بقطر، مطلع العام المقبل.

وقال كارلوس كيروش في تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس": "قرعة كأس أمم آسيا جيدة، والمباريات ستكون مثيرة".

وأضاف مدرب منتخب قطر: "المهم الآن هو كيفية التحضير لخوض منافسات البطولة، ويجب أن نكون جاهزين في الوقت المناسب وأن نحقق أعلى مستوى من الجاهزية البدنية والذهنية، فنحن ندافع عن اللقب التي توجت به قطر عام 2019".

وقال: "الضغط هو جزء لا يتجزأ من عمل المدربين وكل اللاعبين، الرحلة تبدأ الآن ومهمتي هي بناء منتخب قطري قوي وصلب".

وواصل كيروش: "في نهاية المطاف هدفي أن أجلب السعادة لكل الجماهير المحبة لكرة القدم القطرية".

يشار إلى أن منتخب قطر مستضيف البطولة وقع في المجموعة الأولى مع منتخبات الصين وطاجيكستان ولبنان.

نتائج قرعة كأس أمم آسيا

المجموعة الأولى: قطر، الصين، طاجاكستان لبنان.

المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند.

المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، هونج كونج، فلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان،اليابان، أندونيسيا، العراق، فيتنام.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين.

المجموعة السادسة: السعودية، تايلاند، قيرغزستان، سلطنة عمان.

أمم آسيا 2023

وتشهد أمم آسيا مشاركة 24 منتخبًا تم تقسيمها إلى 4 مستويات، ويضم المستوى الأول منتخبات قطر والسعودية واليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا.

ويضم المستوى الثاني منتخبات العراق والإمارات وعمان والأردن وأوزبكستان والصين.

ويشمل المستوى الثالث منتخبات البحرين وسوريا وفلسطين ولبنان وفيتنام وقيرغيزستان بينما تأتي في المستوى الرابع منتخبات الهند وطاجيكستان وتايلاند وماليزيا وهونج كونج وإندونيسيا.

وتقام مباريات البطولة على 8 ملاعب، منها 6 ملاعب شاركت في استضافة كأس العالم 2022 في قطر، وهي ستاد الجنوب وستاد البيت وستاد أحمد بن علي وستاد الثمامة وستاد المدينة التعليمية وستاد خليفة الدولي، وينضم إليها ستاد جاسم بن حمد بالسد، وستاد عبد الله بن خليفة بالدحيل.

وكانت الصين اعتذرت في مايو الماضي عن التنظيم بسبب سياستها للحد من انتشار جائحة كوفيد-19، فأبدت قطر وكوريا الجنوبية وإندونيسيا رغبتها في الاستضافة، فيما قرّرت أستراليا عدم المضي في ملفها مطلع سبتمبر.

وسبق لقطر التي ينتظرها أول نهائيات لكأس العالم في منطقة الشرق الأوسط، أن استضافت كأس آسيا عامي 1988، عندما توجت السعودية باللقب على حساب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، و2011 عندما توجت اليابان على حساب أستراليا بعد التمديد.

وأحرزت قطر لقب 2019 من البطولة المقامة مرّة كل أربع سنوات، فيما يملك منتخب اليابان الرقم القياسي بألقابها (4) أمام السعودية وإيران (3).

وكان الاتحاد القاري أفاد أنه "سيتم إجراء تقييم شامل لملفات الترشح من قبل إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل اختيار وإعلان المضيف للمسابقة، وهو ما تم باختيارها لاستضافة الحدث الأبرز في القارة.