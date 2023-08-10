الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

مناقشة تطبيق نظام الصرف الصناعي في البياضية بالأقصر

مناقشة تطبيق نظام
مناقشة تطبيق نظام الصرف الصناعي في البياضية بالأقصر

عقد العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر والدكتورة نجلاء عبد العال مدير هيئة التنمية الصناعية بإقليم جنوب الصعيد والمهندس ممدوح رزيق مسؤول الصرف الصناعي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اجتماعًا مع عدد من المستثمرين وأصحاب المشروعات بالمجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية بالبغدادي بمدينة البياضية جنوب الأقصر. 

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية تطبيق نظام الصرف الصناعي للوحدات داخل المنطقة الصناعية بالبغدادي للتخفيف من أضرار المواد غير المعالجة وذلك في إطار صرف جميع المخلفات الصناعية السائلة الناتجة من المنشآت الصناعية على منظومة الصرف الصحي.

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وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من مطالب المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالبغدادى، حيث تمت الاستجابة لبعض المتطلبات والتأكيد علي رفع بعض المطالب الأخرى إلى الجهات المعنية لبحث تلبيتها بما لا يخالف اللوائح والقوانين.

وحضر الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر المهندس مصطفى جاعون مدير المنطقة الصناعية بالبغدادي والمهندس أشرف شحات مدير المجمع الصناعي بالبغدادي والمهندس محمود فايز مدير الصرف الصناعي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر وعدد من مسؤولي شركة المياه وهيئة التنمية الصناعية بالأقصر.

جاء ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بدفع عجلة الاستثمار في المحافظة، وتكليفات المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية بتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

 

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الأقصر مدينة البياضية محافظة الأقصر محافظ الأقصر المنطقة الصناعية البغدادي

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