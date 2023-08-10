افتتاح قسم الأوعية الدموية في مستشفى قويسنا المركزي بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن افتتاح قسم الأوعية الدموية بمستشفى قويسنا المركزى وبدء إجراء العمليات به وذلك لتوفير الخدمة الطبية أمام المواطنين مؤكدًا حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية للارتقاء بالمنظومة الطبية.

من جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن قسم الأوعية الدموية بمستشفى قويسنا يتضمن تقديم مختلف الخدمات من علاج دوالى وجلطات الساقين وتركيب وصلات الغسيل الكلوى وعلاج القدم السكرى وعلاج قصور الدورة الدموية بالأطراف وعلاج الوحمات والأورام الدموية.

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وفى ذات السياق، أشار وكيل وزارة الصحة بالمنوفية إلى ختام فعاليات الكشف بسيارة الماموجرام للفحص الطبي والكشف المبكر عن أورام الثدي بمستشفى قويسنا المركزى، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة المصرية مضيفا أنه تم توفير عدد 2 عيادة أولية بفرق مدربة ومستلزمات وأجهزة طبية للكشف المبكر والتوعية بأورام الثدى وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.

وقال محافظ المنوفية: إننا مستمرون فى تقديم كافة أوجه الدعم والارتقاء بالقطاع الطبي وتوفير كافة الإمكانيات التي من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.