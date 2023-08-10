مواصفات الجيل الرابع من معالجات إنتل Xeon بعد إطلاقها رسميا

كشفت إنتل عن آخر إضافة إلى فئات معالجات إنتل Xeon من الجيل الرابع التي تقدم التكلفة الإجمالية للملكية وأكبر عدد من المسرعات المدمجة في أي وحدة معالجة مركزية لتغذية الأعباء الرئيسية مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقواعد البيانات، والشبكات، وتطبيقات الشركات وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات الجيل الرابع من معالجات إنتل Xeon.

خصائص معالجات إنتل

وكانت خدمات أمازون ويب (AWS) قد كشفت عن التوفر العام لإصدارات جديدة من مثيلات أمازون للحوسبة المرنة (Amazon EC2) مدعومة بمعالجات إنتل Xeon المخصصة من الجيل الرابع ويتيح الجيل الرابع من معالجات إنتل Xeon من فئات M7i-flex وM7i الجديدة لدى أمازون EC2 أداء أقوى للعملاء، ويقلل من تكلفة الاستخدام الإجمالية، ويسهل الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI).

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تقدم فئات أمازون EC2 الجديدة M7i-flex وM7i، من الجيل الرابع من Xeon محركات المسرعات للجماهير من خلال نطاق أمازون العالمي الواسع.

تقدم المسرعات المدمجة مثل Advanced Matrix Extensions من إنتل بديلًا مطلوبًا في السوق للعملاء الذين لديهم طلب متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يمكن لـXeon من الجيل الرابع مع AMX أيضًا تحقيق معايير أداء الاستنتاج لنماذج اللغة الكبيرة (LLM) التي تحتوي على أقل من 20 مليار حد، مما يجعل نماذج اللغة الكبيرة فعالة من حيث التكلفة ومستدامة للتشغيل على البنية التحتية العامة.

وتقدم فئة M7i فوائد الأداء والسعر المناسب للأعباء الرئيسية مثل خوادم التطبيقات الكبيرة وقواعد البيانات، وخوادم الألعاب، وتعلُم الآلة القائم على وحدة المعالجة المركزية وبث الفيديو، وأحجام مثيل أكبر تصل إلى 192 وحدة معالجة مركزية افتراضية و768 جيبي بايت من الذاكرة. بالإضافة الى مسرعات مدمجة جديدة تمكِّن من تفويض وتسريع العمليات البيانية للبيانات والتي تساعد في تحسين الأداء لقواعد البيانات والتشفير والضغط، وأعباء إدارة الطوابير. كما تتيح أداءً أفضل من مثيلات M6i بنسبة تصل إلى 15%.

خوادم الويب والتطبيقات

كما تقدم فئة M7i-flex طريقة أسهل للعملاء للاستفادة من الأداء والسعر لأغلبية الأعباء العامة، وتصاميم تعمل بسلاسة للأعباء العامة، بما في ذلك خوادم الويب والتطبيقات، ومعالجة الدُفعات، والخدمات المصغرة، وقواعد البيانات، وتطبيقات الشركات. كما تقدم أداءً أفضل من مثيلات M6i بنسبة تصل إلى 19%.

تتعاون إنتل وخدمات أمازون ويب لتقديم سلسلة من الخيارات لمنتجات تتناسب مع احتياجات اعباء العمل، والأداء، والتسعير، بالإضافة الى السهولة والمرونة لتلبية متطلبات البنية التحتية الرقمية المستقبلية حيث قالت ليزا سبيلمان، نائبة الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة منتجات وحلول Xeon في إنتل عملت إنتل عن كثب مع خدمات أمازون ويب لتقديم معالجات Xeon من الجيل الرابع الغنية بالخصائص لعملاء السحابة.