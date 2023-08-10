الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

حملات لرفع الإشغالات من شوارع مدينة أرمنت في الأقصر

جانب من تنفيذ الحملات
جانب من تنفيذ الحملات في شوارع أرمنت،فيتو

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت بقيادة العميد عادل شرشر رئيس المركز بتنفيذ ٣ حالات إزالة تعد على أرض زراعية، جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

وكانت الحالة الأولى قواعد خرسانية على مساحة ١٧٥م بأرمنت الوابورات حوض ال١٢٥ إصلاح زراعي، والحالة الثانية عبارة عن إزالة سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بارتفاع ٣م وطول ١٠م بأرمنت الوابورات حوض ال١٢٥ إصلاح زراعي.

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والحالة الثالثة عبارة عن إزالة قواعد ورقاب اعمدة خرسانية على مساحة ١٧٥م بارمنت الوابورات بحوض الشروة، وتمت الإزالة بمعدات المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وشارك فى الإزالة نائب رئيس المركز  وسكرتير عام المجلس ومدير المرافق ومدير المتابعة بالمركز  ومشرفي الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعي.

وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الاشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحال التجارية والمقاهى بقانون أشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام بالشارع.

وتنفيذا لتكليفات اللواء دكتور حسن عبد العزيز عبد الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر واللواء كرم العيادى مساعد فرقة الجنوب    ، وبإشراف العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق والرائد محمد فتحي رئيس وحدة مرافق مركز ارمنت.

شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة ارمنت برئاسة العميد عادل شرشر  بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة، واستهدفت الحملة ميدان مسجد العتيق وشارع التحرير وشارع منير واصف وشارع الشبان المسلمين وشارع الشهيد عبد الرحمن.

واسفرت الحملة عن ضبط وتحرير عدد من المحاضر وهي عدد ٩ محضر اشغال طريق،و١ محضر بائع متجول، و٢ محضر نظافة عامة، و١٢حالة ضبط  للباعة الجائلين و٢٦ محضر إزالة إدارية.

وأكد العميد رئيس مدينة ارمنت على استمرار تلك الحملات بصفة مستمرة لإزالة الإشغالات والتعديات ومنع عودتها مرة أخرى.

تمت إزالة جميع الإشغالات والتعديات، وشارك في الحملة  نائب رئيس المركز ومدير المتابعة ومدير المرافق بالمركز ومسئول الإشغالات بالمركز.

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