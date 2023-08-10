بدء المشروع التدريبي خطوات نحو مجال العمل بجامعة الإسكندرية

بدأت فعاليات المشروع التدريبى الطلابى لجامعة الاسكندرية خطوات نحو العمل وذلك بكلية الزراعة، وذلك بحضور كلا من الدكتور محمد بهى الدين محمد عميد كلية الزراعة، والدكتور سامى خليل عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور أحمد عبد الفتاح عميد كلية زراعة ساباباشا، ومجدي سعد الغريب ممثل الهيئة العامة للإستعلامات، وكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وأشار الدكتور محمد البهى إلى أن مشروع خطوات نحو مجال العمل يعقد هذا العام فى دورته الخامسة لطلاب كليات الزراعة، والطب البيطرى وزراعة سابا باشا ويستمر لمدة شهرين متتاليين، بهدف صقل مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال التكامل بين العلوم المهتمة بالمجال الزراعى والبيطرى مما يسهم فى دفع عجلة التوظيف، وعمل مشروعات إنتاجية صغرى مبنية على دراسات جدوى حقيقية.

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وأضاف أن التدريب بالمشروع يشارك فيه نخبة من الأساتذة بجامعة الاسكندرية بالإضافة إلى بعض خريجى المشروع فى دوراته السابقة.