تأجيل محاكمة 5 متهمين في أحداث سيدي براني بمطروح لـ5 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات بمحكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، محاكمة 5 متهمين في واقعة أحداث سيدي براني بمحافظة مطروح لجلسة 5 سبتمبر المقبل للمرافعة.

وطلب فريق المرافعة عن المتهمين، شهادة كل من رئيس مجلس مدينة سيدي براني ومدير الحركة الميكانيكية، وكذلك طلب شهود النفي صاحب سوبر ماركت ونجله، كما طلبوا حضور عدد 4 من المجني عليهم.

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وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة ضابط الشرطة والـ5 الآخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما اتهموا به من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني.

وتعود وقائع القضية عندما تلقت النيابة العامة يوم 11 من شهر يوليو الماضي إخطارًا من قسم شرطة براني بمحافظة مرسى مطروح بمقتل شخص خلال استيقاف الشرطة سيارته في أثناء مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار في المواد المخدرة، وأن الأهالي تجمهرت أمام ديوان قسم شرطة سيدي براني إثر الحادث، مما أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن، وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة.

وفور تلقي الإخطار انتقلت النيابة العامة وناظرت جثماني المتوفيين وسألت 4 من شهود الواقعة، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة، وآنذاك شهّر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة.

وضبطت النيابة العامة أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المجني عليه بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته، وقد عاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار.

وسألت النيابة العامة أفراد القوة الأمنية المذكورين، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة لأمرهم بالتوقف، مما دعا أحد ضباط المأمورية إلى إطلاق النار صوبها معللًا ذلك بمحاولة قائد السيارة دهسه.

واستجوبت النيابة العامة الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر وأكد أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان، وقد انتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها اتجه مسرعًا نحوه فحدثت إصابته.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها كذلك في واقعة تجمهر أشخاص بالشوارع المحيطة بديوان قسم شرطة سيدي براني لاقتحامه على إثر الواقعة السابقة، وإلقائهم الحجارة على قوات الأمن دون الامتثال لمحاولات فضهم التجمهر، مما نتج عنه إصابة 4 من القوات خلال إلقاء القبض على المتجمهرين، وضبط 8 منهم قام أحدهم بدهس أحد أفراد الأمن، مما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته.

وانتقلت النيابة العامة لإجراء المعاينة، وتبين سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة، وقد أثبتت التحريات الأمنية مشاركة 5 من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، وأقر أحدهم في استجواب النيابة العامة بدهسه فرد الأمن المتوفى، وثبت كذلك في التحقيقات أن المتهم المذكور له سوابق جنائية عدة، بينما أنكر الباقون مشاركتهم في تلك الأحداث.

وعلى ذلك وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام قبل المتهمين جميعًا، أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.