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اقتصاد

مؤشر الذهب العالمي اليوم الخميس، أسعار الذهب عالميا 10-8-2023

مؤشرات الذهب، فيتو
مؤشرات الذهب، فيتو

مؤشر الذهب العالمى اليوم الخميس، تشهد أسعار الذهب تذبذب على المستوى العالمي وتقدم «فيتو» آخر تطورات المؤشر العالمى للذهب يوميا من خلال المتابعة اللحظية لحالة المؤشر،  ويمكن القول إن هناك حالة من التذبذب بشكل عام في سعر الذهب بالسوق العالمى ، حيث وصل الأن السعر عالميا الى حوالى 1952.75 دولار للأونصة الواحدة.

 

التحليل الفنى للذهب، فيتو 

 

التحليل الفنى لمؤشر الذهب عالميا 

السعر العالمى للذهب فغير مستقر  حيث هبطت الاسعار تحت مستوى الـ 1920 دولار للأوقية فى التعاملات، ثم عاودت الارتفاع حتى مستوى الـ 1950 وكسرت هذا المستولا أيضا  كما أظهرت البيانات في وقت سابق أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انكمش في يوليو الماضي مع الصعوبة التي يجدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إنعاش الطلب إضافة إلى تزايد الضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات إضافية للتحفيز المباشر، وتلقى الذهب، الذي يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، دعما من تجدد المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدة بنوك أمريكية، ونتيجة لذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأمد مما جعل الذهب أكثر جاذبية، كما ظل مؤشر الدولار بعيدا عن أعلى مستوى سجله يوم الثلاثاء أمس وانخفض 0.2 بالمئة.

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 أسعار المعادن الأخرى عالميا 

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 23.32 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 % إلى 918.37 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.7 % إلى 1247.81 دولار للأوقية، كما عاد الدولار إلى الارتفاع من جديد استعدادا لبيانات التضخم التي تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك بعد أداء قياسي للعملة الفيدرالية خلال الأربعة أسابيع الماضية التي ارتفع خلالها بنسبة 2.2% وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

 

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