السكك الحديدية تنتهى من اختبار دفعة الجرارات تمهيدا لدخولها الخدمة

انتهت الهيئة القومية للسكك الحديدية من اختبار الجرارات الجديدة تمهيدا لدخولها الخدمة، وقامت السكك الحديدية باختبار تشغيل الجرارات الجديدة على الخطوط واختبار القدرات الفنية لها.

دفعة جديدة من الجرارات الأمريكية

وكان الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل كشف عن استقبال ميناء الإسكندرية دفعة جديدة من الجرارات الأمريكية المتعاقد عليها مع شركة وابتك الأمريكية وذلك بـ 20 جرار سكة حديد جديد لتصبح عدد الجرارات الجديدة التي وصلت حتى الآن 150 جرارا جديدا من الشركة والتي تم التعاقد معها أولًا على 110 جرارات جديدة تم وصولهم وإدخالهم الخدمة ثم التعاقد معها على 100 جرار أخرى وصل منها حتى الآن 40 جرارا جديدا، وتقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإنشاء ورشة جديدة بمنطقة مهمشة لصيانة هذه النوعية من الجرارات مجهزة بأحدث الأجهزة لإجراء الصيانة والعمرات للجرارت الحديثة وذلك فى إطار توطين صناعة النقل فى مصر ونقل الخبرة والتكنولوجيا للعناصر البشرية المصرية.

Advertisements

تدعيم قوة الجر بهيئة السكك الحديدية

ويأتي هذا في إطار خطة وزارة النقل لتدعيم قوة الجر بهيئة السكك الحديدية إلى 260 جرارا جديدا تشكل قوة دعم هائلة لمنظومة السكة الحديد وستساهم في انتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية متطلبات مستخدمي السكك الحديدية، لتواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية على أن يتم وصول باقى الجرارات تباعًا ويتم تركيبها مع العربات الجديدة في جداول التشغيل اليومية على خطوط الهيئة المختلفة خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، كما تساهم بشكل كبير فى قطاع نقل البضائع وتقليل التكلفة وزيادة حجم المنقول علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات وتنفيذ وزارة النقل خططها المجدولة.

جدير بالذكر أن هيئة السكك الحديدية تقوم بالتفتيش على الجرارات التى يتم تصنيعها بمعرفة لجان فنية متخصص مع خضوعها للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فني مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.