تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بالشرقية 45 يوما على ذمة التحقيقات
قررت نيابة مركز ههيا العامة محافظة الشرقية تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بقرية كفرعجيبة بدائرة مركز شرطة ههيا بسبب خلافات بينهما 45 يوما، على ذمة التحقيقات.
مديرية أمن الشرقية
تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزى باستقبال سيدة تدعي “فاطمة.م.ح”41 عاما ربة منزل (جثة هامدة) متأثرة بإصابتها بجرح طعني بالرقبة وجرح قطعى بالرأس (ادعاء تعد آخرين).
بانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها ويدعى"محمود.ع.ال"45 عاما (تاجر خردة) مقيم بنطاق مركز الزقازيق حيث قام بالتعدى على زوجته المجنى عليها بسلاح أبيض وذلك على إثر خلافات زوجية بينهما وتركها منزل الزوجية منذ عدة أشهر.
تمكنت القوات من ضبط المتهم وجرى التحفظ على جثمان المتوفية بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم علي ذمة التحقيقات وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
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