الخميس 10 أغسطس 2023
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سياسة

تحويل كابلات الضغط العالي الهوائية إلى أرضية في حدائق الأهرام

إزالة خطوط كهرباء
إزالة خطوط كهرباء الضغط العالي من حدائق الأهرام،فيتو

وافقت الحكومة على طلب بتحويل مسار خطوط الضغط العالي المارة داخل الكتلة السكنية بمدينة حدائق الأهرام - حى الهرم إلى مسار آخر خارج الكتلة السكنية بطريق الواحات.

نقل مسار خطوط الضغط العالى المارة داخل الكتلة السكنية بمدينة حدائق الأهرام

جاء ذلك فى رد رسمى من محافظة الجيزة، على طلب النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بشأن الموافقة على مقترح نقل مسار خطوط الضغط العالى المارة داخل الكتلة السكنية بمدينة حدائق الأهرام - حى الهرم إلى مسار آخر خارج الكتلة السكنية بطريق الواحات.

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الشركة المصرية لنقل الكهرباء

وأكد الرد الحكومي، الوارد من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن ذلك استكمالًا لما يتم من تطوير بالمنطقة، وحفاظ على حياة المواطنين ولتعليم الاستفادة من أراضي الدولة.

دراسة الخطوط الهوائية المارة بالكتلة السكنية بمدينة حدائق الأهرام

وتضمن الرد أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بدراسة الخطوط الهوائية المارة بالكتلة السكنية بمدينة حدائق الأهرام، حيث تبين مرور الخطوط الهوائية التالية: الخط الهوائي (هضبة / حدائق اكتوبر ) جهد ۲۲۰ ك. ف، بطول ( 7 كم ) تقريبا. الخط الهراسي ) جنوب / عضبة ) جهد ٢٢٠ ك. ف، بطول ( ٧ كم ) تقريبًا. أبو غالب هرم / جيزة ) جهد ۲۲۰ ك. ف، بطول ( ٧ كم ) تقريبا حيث  تصل بمجموع أطوالها الى ( ٢١ كم ) تقريبًا بالتكلفة التقديرية المتوقعة تصل إلى ٥۲۵۰ جنية (خمسة مليارات ومانشان وخمسون مليون جنيه تقريبا).

بالأرقام، رفع حالات الإشغالات بحدائق الاهرام والعجوزة وجنوب الجيزة (صور)

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ولفت إلى أنه من خلال هذه التكلفة سيتم العمل على توفير مسارات للكابلات وتخصيص قطع الأراضي اللازمة لإقامة محطات السكاكين وأبراج النهاية واستخراج كافة التصاريح والموافقات اللازمة لتنفيذ أعمال التحويل إلى كابلات أرضية.

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