مبادرة بناء الإنسان والتمكين الاقتصادي فى شركة للغزل والنسيج بالغربية



تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة الغربية، بشأن بدء فعاليات مبادرة " بناء الإنسان والتمكين الاقتصادي " بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مدار 3 أيام.

وذك تحت رعاية وحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ومديرية العمل،وخلال الفعاليات جرى توفير فرص عمل لأسر العاملين بالشركة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية بشركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة.

أهداف وأساليب السلامة والصحة المهنية

وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل الدور التوعوي للمديريات داخل المحافظات بالخدمات التي توفرها للمواطنين، وكذلك للعاملين بالمنشآت بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، وضمان تحقيق أهداف وأساليب السلامة والصحة المهنية والتأكد من التزام المنشآت بها.

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مديرية العمل بالغربية



وأوضح أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية فى تقريره الذى تلقته الوزارة، توعية الحضور حول دور المرأة وتمكينها الاقتصادي من خلال وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل التابعة للمديرية، حيث التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها والتى تعيق ترقى النساء إلى المناصب العليا فى الشركات وتوفير الفرص فى جميع المجالات خاصةً الاقتصادي والاجتماعي حتى تصبح المرأة المصرية فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.

كما حضر الفعاليات مدير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى أحمد شاكر، وبمشاركة مديري مديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة (فريق الهلال الأحمر).

مراكز التدريب المهنى



وأضاف مدير المديرية، تنظيم زيارة لمراكز التدريب المهنى وإلقاء ندوة توعية حول أهداف السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل والمخاطر الكيميائية،وتنفيذها من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكتب السلامة بالمحلة ألقتها الدكتورة منى الدرديري، وتلقى مجموعة من الشكاوى من العمال داخل المصنع وسماع مطالبهم واحتياجاتهم، والعمل على تلبية مطالبهم على كافة المستويات الصحية والخدمية والتعليمية، كما تم تفقد مصنع الملابس داخل الشركة.