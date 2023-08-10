في عيد ميلادهم الـ57، مشوار وإنجازات التوأم حسن مع الأهلى والزمالك ومنتخب مصر

حسام وإبراهيم حسن، يحتفل التوأم حسام وإبراهيم حسن، نجما الكرة المصرية، اليوم الخميس بعيد ميلادهما الـ"57" حيث ولد أشهر توأم فى تاريخ الكرة المصرية فى العاشر من أغسطس لعام 1966 بحلوان.

مشوار التوأم بالأهلي

انضم حسام وإبراهيم حسن إلى صفوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي في عام 1979 قيادة الدكتور عمرو أبو المجد وهما في سن الثانية عشرة، وتتدرج الثنائي في جميع مراحل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي حتى تم تصعيدهما إلى الفريق الأول فى نهاية موسم 1984-1985، للفريق الأول تحت قيادة محمود السايس، وشارك إبراهيم حسن فى مباراة الإسماعيلى بالإسماعيلية فى 5 مايو 1985، ثم شارك حسام فى المباراتين التاليتين أمام الترسانة فى 14 مايو 1985، ثم الزمالك 26 مايو.

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تجربة احتراف التوأم

انتقل التوأم حسام وإبراهيم حسن سويا إلى باوك اليونانى موسم 1990/1991، ومنه إلى نيوشاتيل السويسرى موسم 1991/1992، الذي شهد قمة نضج التوأم فى كأس الاتحاد الأوروبى عندما سجل إبراهيم حسن هدف الفوز التاريخى لفريقه على ريال مدريد.

بينما سجل حسام حسن اسمه فى سجلات البطولة بتسجيله سوبر هاتريك فى شباك سلتيك الأسكتلندى، ثم عادا مجددا للأهلي لمدة ثماني سنوات، تخللها إعارة لحسام حسن للعين الإماراتى شتاء 2000.

بعد تألقه السريع مع باوك تلقى عرضًا من لاتسيو الإيطالي، إلا أنه نظرًا لمعاناة ناديه الأهلي في الدوري المحلي طلبه مسؤولو النادي ليعود في عام 1992 وتعود معه البطولات حيث لعب معهم حتى عام 1999

وعاد حسام حسن وشقيقه إلى الأهلي مرة أخرى وبالتحديد في عام 1992 واستمر حتى عام 1999 حيث أحرز 96 هدفًا خلال مشاركته في 194 مباراة مع المارد الأحمر ليصبح إجمالي عدد أهداف حسام حسن مع الأهلى 110 أهداف خلال فترة تواجده مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي استمرت قرابة الأربعة عشر عامًا.

25 بطولة للتوأم مع الأهلي

وتُوج حسام حسن بـ25 بطولة مع الأهلي بواقع 11 ببطولة للدوري الممتاز و4 بطولات لكأس مصر، ومثلها لكأس الكؤوس الأفريقية، ولقب وحيد لدوري أبطال أفريقيا إلى جانب لقب وحيد لكأس السوبر الأفروآسيوي، وبطولتين لدوري أبطال العرب ومثلها لكأس السوبر العربي.

مقابل 19 بطولة لإبراهيم حسن الذي لم يشارك موسمي 1985/1986، 1986/1987، حيث جاءت مشاركته مع تولى أنور سلامة تدريب الفريق مع الإنجليزي جيف باتلر.



أهداف حسام حسن مع الأهلي

شارك حسام حسن في 194 مباراة وسجل 96 هدف مع الأهلي في الفترة بين عامى 1984 وحتى عام 1999

شارك حسام حسن في 300 مباراة، سجل خلالها 142 هدفا ليصبح ثاني هدافي الأهلي في تاريخه، بينما خاض إبراهيم حسن 292 مباراة سجل خلالها 33 هدفا، كما لعب حسام حسن كمحترف أكثر من 40 مباراة سجل خلالها 16 هدفا.

تجربة العين الإماراتي

في موسم 2000/1999 انتقل التوأم إلى نادي العين الإماراتي ولعب معهم 10 مباريات وسجل 3 أهداف.



التوأم والزمالك

حسام وإبراهيم حسن قادا الزمالك في الفترة ما بين عامي 2000 إلى 2004.

ففي عام 2000 وفي تحول كبير لمسيرة حسام رفقة شقيقه انتقلا إلى نادي الزمالك المصري في فترة رئاسة كمال درويش للنادي في صفقة انتقال حر، لعب معهم حتى عام 2004.

قوبل التوأم حسن في القلعة البيضاء بترحاب جماهيري كبير، باعتبار إنه ليس من المعتاد أن ينتقل نجوم كبار من الأهلي إلى الغريم التقليدي.

لعب حسام مع الزمالك أكثر من 110 مباريات وسجل 57 هدفا في مختلف البطولات.

حسام أحرز العديد من الأهداف الهامة، من بينها هدفه الرائع في مرمى الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا بالتعادل 1-1، حيث جاء بمرمى الحارس الإيفواري تيزييه. بالإضافة إلى هدفه في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمرمى مازيمبي.

ومن بين أجمل أهدافه المحلية أيضا هدفه في جولدي من الوضع طائرا فضلا عن تسجيله 3 أهداف في مرمى فريقه السابق الأهلي.

بطولات التوأم مع الزمالك

وحصل التوأم على لقب الدوري المصري مع الزمالك 3 مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة والسوبر الأفريقي وكأس مصر والسوبر المصري السعودي، والبطولة العربية للأندية، ليكون إجمالي ما حصل عليه التوأم مع الأبيض 8 بطولات.

وظلت بطولة واحدة مستعصية على حسام حسن سواء كلاعب أو مدرب وهي بطولة السوبر المصري، حيث خسرها أمام فريقه القديم “الأهلي” كلاعب في الزمالك، وتكرر الأمر عندما درب الفريق الأبيض موسم 2014-2015 ببدايته، ثم أيضا خسارة السوبر المصري أمام الأهلي عندما تولى حسام تدريب المصري البورسعيدي.

تجربة المصري والترسانة

في عام 2004 انتقل التوأم إلى نادي المصري البورسعيدي لعب معهم حتى عام 2006 شارك في 53 مباراة وسجل 18 هدفا.

وفي عام 2006 انتقل للعب مع نادي الترسانة المصري، وبعد ذلك إلى نادي الاتحاد السكندري لكنه قام بفسخ عقده مع النادي الساحلي في أواخر 2007.



التوأم مع المنتخب

حسام وإبراهيم حسن أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة التاريخيين وحسام فهو أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع المنتخب المصري برصيد 83 هدفا منها 18 هدفا بمباريات ودية وهو بذلك من صاحب أعلى سجل تهديفي دولي في القارة السمراء، والخامس عشر في تاريخ اللعبة والثاني في أفريقيا هو ثاني أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية مشاركة في المباريات الدولية برصيد 170 مباراة وذلك بعد حذف عدد غير قليل من مبارياته من الفيفا.

يتصدر حسام حسن قائمة تشمل سبعة لاعبين سجلوا أكثر من 100 هدف في الدوري المصري برصيد 176 هدفا واختير ضمن قائمة شملت أفضل 1000 لاعب شاركوا في بطولة كأس العالم على مر التاريخ وذلك بعد مشاركته الفعالة في كأس العالم 1990 بإيطاليا.

بدأ اللعب مع المنتخب المصري عام 1985 وكانت أولى مبارياته الدولية أمام النرويج واستمر حتى عام 2006، شارك في 170 مباراة دولية وسجل 83 هدفا أهمها هدف تأهل المنتخب المصري لكأس العالم 1990 في مرمى منتخب الجزائر.

كان له الدور البارز في فوز منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية لعام 1998 ببوركينا فاسو بعد أن توقع الجميع اعتزاله نظرًا لإصابته بغضروف في الرقبة عام 1997 لكنه نال ثقة محمود الجوهري الذي تعرض لانتقادات لاذعة لتفضيله حسام عن غيره من المهاجمين، لكنه لم يخذل الجوهري فحصد هداف البطولة، وفاز بها مع المنتخب المصري.

عميد لاعبي العالم

وفي يناير عام 2001 وقبل انطلاق المباراة الودية لمنتخب مصر مع المنتخب الزامبي نزل جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم برفقة عيسى حياتو وميشيل بلاتيني إلى أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي وقلد حسام بشارة عميد لاعبي العالم بعد أن بلغ عدد مشاركاته الدولية (151) مباراة متخطيًا الألماني لوثر ماتيوس وسط حفاوة كبيرة من زملائه في المنتخب المصري وحتى من لاعبي المنتخب الزامبي.

كان آخر أهدافه مع منتخب مصر في مرمى الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 بمصر وكان قد تخطى عامه الـ39 بـ5 أشهر وهو أكبر لاعب يسجل في تاريخ البطولة الإفريقية، كما أنه اللاعب الوحيد الذي شارك في بطولتين لمنتخبات أفريقيا الفارق الزمني بينهما 20 عامًا، كما يمتلك حسام إنجازًا عربيًا بإحرازه لقب كأس العرب لعام 1992 بسوريا بهدفه التاريخي في مرمى السعودية في نهائي المونديال العربي.

مشوارهما التدريبي

بدأ التوأم مشواره التدريبي موسم 2007-2008، مع فريق المصرى البورسعيدى، ووقتها ساهم فى نجاة الفريق البورسعيدى من الهبوط وضمن بقائه فى الدورى العام.

وفي عام 2008 تمت إقالة حسام من تدريب المصري بعد تعدي إبراهيم حسن توأم حسام، ومدير الكرة بالنادي على الحكم الرابع في مباراة شبيبة بجاية الجزائري بالجزائر.

وتولى التوأم قيادة فريق المصرية للاتصالات فى موسم 2008-2009، مع بداية عام 2009 وتأزم موقف الفريق في جدول الدوري، ظل ينافس على البقاء حتى الأسبوع الأخير إلا أن الفريق هبط في النهاية، فاستمر معهم في منافسات دوري الدرجة الثانية حتى قدم استقالته.

في 30 نوفمبر 2009 عُين مديرًا فنيًا لنادي الزمالك بعد تدهور نتائج الفريق في ظل قيادة الفرنسي هنري ميشيل، وقد حقق العميد مع القلعة البيضاء إنجازًا كبيرًا حيث ارتفع ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز من المركز الرابع عشر في آخر أسابيع الدور الأول إلى المركز الثاني في نهاية الدوري، وفي موسم 2011/2010 أنهي العميد مع الزمالك الدور الأول على قمة الترتيب بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه.

وقع مع نادي الإسماعيلي في 8 أغسطس 2011، خاض مع الفريق مبارتان في كأس مصر، فاز في الأولى وخسر الثانية أمام المقاولون العرب، ولخلافات مع الإدارة أُقيل حسام من تدريب الفريق في 28 سبتمبر 2011.

عاد حسام لتدريب فريق المصري 2012 وخاض معه 3 مباريات، أولها أمام إنبي وفاز بنتيجة 1-0، والثانية أمام الإسماعيلي وانتهت بالتعادل السلبي، والأخيرة أمام الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز المصري بنتيجة 3-1 وأعقبها أحداث استاد بورسعيد الشهيرة التي أدت إلى مقتل (74) مشجع، ليستقيل بعدها من تدريب الفريق برفقة شقيقه التوأم إبراهيم.

بعد استئناف الدوري المصري بعد فاجعة ستاد بورسعيد الأليمة وفي فبراير 2013 أنهى نادي مصر للمقاصة برئاسة محمد عبد السلام اتفاقه مع التوأم حسام وإبراهيم حسن على قيادة الجهاز الفني للفريق حتى نهاية الموسم بعد أن استمرت المفاوضات على نحو أسبوع.

في 25 يونيو 2013 عُين مديرًا فنيًا لمنتخب الأردن وساهم في تأهله إلى الملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم 2014 بعد الفوز على أوزبكستان إلا أن المنتخب الأردني واجه المنتخب الأوروغوياني وخسر المباراة الأولى على ملعبه بخماسية نظيفة، وفي مباراة العودة نجح في التعادل على ملعب الأوروغواي.

قاد حسام الأردن للصعود لكأس آسيا لعام 2015 للمرة الثالثة في تاريخها بدون أي هزيمة في التصفيات، وتحسن ترتيب الأردن بين المنتخبات على مستوى العالم.

في 30 يوليو 2014 قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمدرب أحمد حسام ميدو، إلا أنه وبسبب محاولات رئيس النادي التدخل في مهام المدير الفني واختصاصاته بالإضافة لسوء نتائج الفريق حيث حقق الزمالك فوزًا واحدًا في ست مباريات رسمية تحت قيادته بجميع المسابقات فلم يستمر حسام مع الفريق إلا لفترة قصيرة.

وفي 25 يوليو 2015 وبعد أن عُين مديرًا فنيًا للاتحاد السكندري قاده للتأهل لدور الثمانية في كأس مصر على حساب وادي دجلة إلا أنه قرر الاستقالة من تدريب الفريق بسبب الخلافات والاضطرابات بالنادي وعدم دفع رواتب اللاعبين والإدارة الفنية، ليعود لتدريب المصري لشعبيته الكبيرة بالمدينة الباسلة.

وعاد التوأم لقيادة النادى المصرى فى 25 يوليو 2015، ليواصل النتائج المميزة معه، حيث استمر حتى 2018، بعد الخسارة أمام فيتا كلوب الكونغولى برباعية فى قبل نهائى الكونفيدرالية وما عقبها من أحداث شغب من الجماهير نتج عنها إصابة حسام بالرأس ونقله للمستشفى، قرر الاستقالة.

في 29 أكتوبر 2018 أعلن نادي بيراميدز تعيين حسام مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للأرجنتيني ريكاردو لافولبي، بعد ساعات من إبلاغ التوئم إدارة المصري استقالتهما بسبب الخسارة أمام فيتا كلوب الكونغولي برباعية في قبل نهائي الكونفيدرالية وما عقبها من أحداث شغب من الجماهير نتج عنها إصابة حسام بالرأس ونقله للمستشفى.

وقاد الفريق السماوي في 11 مباراة بمسابقة الدوري الممتاز، فاز في 6 وتعادل 5 مرات بالتعادل آخرها كانت أمام الزمالك بنتيجة 3/1، ليتم إقالته بعد 86 يومًا.

وقاد التوأم فريق سموحة موسم 2020\2019 ثم الاتحاد السكندري موسم 2020\2022

وتولي تدريب المصري البورسعيدي في الموسم قبل الماضي خلفا لمعين الشعباني وتعتبر هذه الولاية الرابعة التي درب فيها التوأم حسام وإبراهيم حسن، المصرى البورسعيدى، بعد تولى المنصب فى 2008 و2012 و2018 قبل أن يرحلوا قبل نهاية منافسات الموسم الماضي 2022-2023.