نهائي البطولة العربية، موعد مباراة النصر والهلال

نهائي البطولة العربية، يلتقي فريق النصر السعودي مع مواطنه فريق الهلال في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية

وتقام مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بعد غد السبت الموافق 12 أغسطس الجاري.

ويشهد نهائي البطولة العربية مواجهة سعودية خالصة، حين يلتقي الهلال والنصر، للمرة الأولى منذ 1994.

ومن المقرر أن تشهد البطولة العربية، بطلًا سعوديًا جديدًا للمرة الأولى منذ نسخة 2005، حيث كان الاتحاد آخر بطل سعودي.

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وضمنت السعودية لقبًا جديدًا إلى رصيد أنديتها في البطولة العربية عبر تاريخها، حيث يتوج أحد فريقي الهلال والنصر، بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وشهدت نسخة 1994، مواجهة سعودية خالصة للمرة الأولى بين الهلال والاتحاد، في مباراة أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يتوج الهلال باللقب العربي.

وشهدت آخر نسختين من البطولة العربية، تأهل فريقين سعوديين، حيث تأهل الهلال إلى نهائي 2019، قبل أن يكتفي بالميدالية الفضية أمام النجم الساحلي التونسي بنتيجة (1-2) في المباراة النهائية.

وفي نسخة 2019-2020، تأهل الاتحاد إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قبل أن يخسر أمام الرجاء بعد تعادل تاريخي في الوقت الأصلي بنتيجة (4-4)، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي منحت اللقب للفريق المغربي.

وتمكن فريق النصر من الفوز على حساب الشرطة العراقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

بينما حسم فريق الهلال بطاقة تأهله إلى نهائي البطولة بعد الفوز على حساب الشباب بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعت بينهما

فاز الهلال السعودي على مواطنه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف من مباراة الفريقين بدور نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية"، ليصعد الزعيم الهلالي إلى مواجهة النصر في نهائي سعودي خالص في ديربي الرياض.

أحداث وأهداف مباراة الشباب والهلال

وسجل محمد كنو هدف التقدم للهلال من ضربة رأس في الدقيقة 10 في مرمى الشباب، قبل أن يضيف البرازيلي مالكوم الهدف الثاني قبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة.

وفي الدقيقة 40 تعرض حارس الهلال عبد الله المعيوف للطرد، بقرار من الحكم أمين عمر، ليكمل الزعيم اللقاء بعشرة لاعبين.

ودخل الشباب مهاجمًا في بداية الشوط الثاني مستغلًا الزيادة العددية، وأحرز هدفًا في الدقيقة 56 عن طريق كويلار لتصبح النتيجة 2 / 1، وحاول الشباب معادلة النتيجة لكن دون جدوي حتي خطف عبدالله الحمدان الهدف الثالث للهلال

تشكيل الهلال السعودي

عبدالله المعيوف

سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني

محمد كنو - روبن نيفيز - ميتشائيل ديلجادو

سالم الدوسري - سافيتش - مالكوم

تشكيل الشباب السعودي

كيم سيونج

حسان تمبكتي - سعيد الربيعي - رياض شراحيلي - فواز الصقور-

حسين الصبياني - جوستافو كويلار - حسين القحطاني- إيفر بانيجا

عبدالله الجوعي- هتان باهبري

تردد قنوات SSC السعودية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عربسات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

وتأهل الشباب السعودي إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بعد تجاوزه الوحدة الإماراتي بضربات الترجيح.