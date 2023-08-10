إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين علي طريق السويس
أصيب 4 أشحاص في حادث تصادم سيارتين علي طريق السويس وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسياره سوزوكي علي طريق السويس علي البطئ اتجاه السويس وبعد بوابة الرسوم وأمام مدخل 2 مدينتي
وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث وتبين بالفحص إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
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