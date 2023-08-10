الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 10-8-2023 في بداية التعاملات

أسعار العملات اليوم،
أسعار العملات اليوم، فيتو

أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، في بداية تعاملات اليوم الخميس 10 أغسطس 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

أسعار العملات اليوم،فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.84 جنيه للشراء، و33.98 جنيه للبيع.

Advertisements

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.26 جنيه للشراء، 39.44 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.15 جنيه للشراء، و35.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.18 جنيه للشراء، و100.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.49 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.17 جنيه للشراء، و20.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

العملات اسعار العملات البنك المركزى المصرى سعر الدولار سعر الريال السعودى

مواد متعلقة

قبل ساعات من نشر بيانات التضخم الأمريكية، تعرف على سعر الدولار أمام العملات الرئيسية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 9-8-2023 في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9-8-2023 في نهاية التعاملات

الأكثر قراءة

شروط الالتحاق بالكلية المصرية للطيران بالأكاديمية المصرية

كوارث حفل ترافيس سكوت في سيرك ماكسيموس بروما

تنسيق كلية الصيدلة 2023 في الجامعات الحكومية، بشرى لمن فاتته كلية الطب

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

انقطاع الكهرباء يتسبب في رسوب 140 طالبا بالصف الأول الثانوي بالقليوبية

الأهلي، انفراجة جديدة في أزمة غرامة كهربا

جديد مفاوضات الأهلي مع مهاجم بروسيا مونشنجلادباخ

أخبار مصر: آخر كلام عن انتهاء أزمة السجائر، مرتضى يهاجم شيكابالا مجددا، ساويرس يثور بسبب صلاح، رسالة شعبة الذهب للمصريين

Advertisements

منوعات

المزيد

مسئولة أمريكية تعثر على كوكايين تتجاوز قيمته مليون دولار

العمل لفترات طويلة على الكمبيوتر قد يؤدي للموت

يعتقدون أن أصلهم حيوانات، قصة فيديو يرصد تحول أشخاص إلى أبقار

اكتشاف عظام طفل لنوع غير معروف من البشر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 10-8-2023 في بداية التعاملات

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 10-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 10-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أم كلثوم خطفت منها أشهر أغانيها.. وطاردتها شائعات الزواج بإسماعيل ياسين.. محطات من حياة ثريا حلمي (فيديو)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض وتحسن الحالة النفسية

معناها من الله ولفظها من الرسول، من كنوز الأحاديث القدسية الصحيحة

على الله الجمال خطيبا للجمعة بمسجد السيدة نفيسة

المزيد
الجريدة الرسمية