الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

أسعار الأسمنت اليوم 10- 8 - 2023

أسعار الأسمنت، فيتو
أسعار الأسمنت، فيتو

أسعار الأسمنت اليوم، تواصل “فيتو” متابعة ورصد حركة أسعار مواد البناء بالأسواق، وتباينت أسعار الأسمنت اليوم وسط ترقب لحركة الأسعار الأيام القادمة.

أسعار الأسمنت اليوم

وتراوح سعر طن الأسمنت ما بين 2000 و2100 جنيه، كما تراوح سعر الأسمنت الأبيض بين 2750 و2800 جنيه.

ويواجه الأسمنت عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع حجم المنافسة بالسوق، بما انعكس على حركة الأسعار.

صناعة الأسمنت في مصر

وصناعة الأسمنت في مصر تعد من الصناعات الإستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها وهناك العديد من التحديات الكبرى التي تهدد هذه الصناعة، ويأتي على رأسها الفجوة الكبيرة بين المعروض من هذه السلعة وحجم الطلب عليها، والتي تصل إلى حوالي 40%، فضلًا عن ارتفاع أسعار التكلفة الإنتاجية من وقود وكهرباء ورسوم المحاجر وضريبة الطفلة، وغيرها من التحديات التي تقف حائلا دون القدرة على فتح أسواق تصديرية، في ظل منافسة شرسة من دول أخرى تصدر الأسمنت بأسعار أقل بكثير منَّا نظرًا للتكلفة الإنتاجية المرتفعة.

Advertisements

وتعد صناعة الأسمنت في مصر من أقدم الصناعات، حيث يرجع تاريخ إنشاء أول مصنع أسمنت في مصر إلى العشرينات من القرن الماضي.

وتمثل صناعة مواد البناء والتشييد حصة كبيرة من الاقتصاد المصري تقدر بنحو 6-8.8% من الإجمالي، وهي صناعة ذات كثافة عمالية عالية، وتعتبر صناعة الأسمنت هي إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء تساهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، (حوالي 10% من الناتج القومي الإجمالي للصناعة المصرية).

وعدد الشركات العاملة: 18 شركة

توزيع الطاقة الإنتاجية في مصر:

– القدرة الإنتاجية المملوكة للدولة: 18.5 مليون طن مع 10 خطوط إنتاج

– القدرة الإنتاجية المملوكة للقطاع الخاص: 64 مليون طن مع 37 خط إنتاج

– نسبة الاستثمارات الأجنبية: 57% من مجموع الطاقة الإنتاجية.

–  الطاقة الإنتاجية الزائدة تتعدى 30 مليون طن نتيجة انخفاض الطلب

تكلفة إنشاء خط إنتاج الأسمنت: يتراوح بين 120-180 مليون دولار.
يوجد في مصر 47 خط إنتاج.

العمالة: العمالة المباشرة: 50.000 – العمالة غير المباشرة: 200.000
حجم الاستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر: أكثر من 255 مليار جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الاسمنت اليوم أسعار مواد البناء بالأسواق اسعار الاسمنت اسعار مواد البناء الصناعات الاستراتيجية حجم المنافسة بالسوق صناعة مواد البناء والتشييد صناعة الأسمنت فى مصر

الأكثر قراءة

أخبار مصر: آخر كلام عن انتهاء أزمة السجائر، مرتضى يهاجم شيكابالا مجددا، ساويرس يثور بسبب صلاح، رسالة شعبة الذهب للمصريين

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الخميس 10-8-2023

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 10-8-2023 في السوق المحلي

رد قاس من نجيب ساويرس لمتابع شن هجوما على صلاح ومحمد رمضان

بعد تسريب صورة له، جوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء ظروف احتجاز رئيس النيجر

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 10-8-2023 في الأسواق

آليات ضبط وإحضار المتهمين وفقا للقانون

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الخميس 10 أغسطس 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

يعتقدون أن أصلهم حيوانات، قصة فيديو يرصد تحول أشخاص إلى أبقار

اكتشاف عظام طفل لنوع غير معروف من البشر

سلطان النيادي يوجه رسالة لوسائل الإعلام من الفضاء

سيدة أمريكية تنجو من هجوم ثعبان بطريقة غريبة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 10-8-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 10-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الخميس 10-8-2023

ارتفاع معدل التضخم الشهري (2.0%) لشهر يوليو 2023 والسنوي يقفز إلى 38.2%

المزيد

انفوجراف

أم كلثوم خطفت منها أشهر أغانيها.. وطاردتها شائعات الزواج بإسماعيل ياسين.. محطات من حياة ثريا حلمي (فيديو)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 10- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 10- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 10- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية