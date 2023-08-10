الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

بعد وفاة شاب بطلق ناري، حفل عرس يتحول إلى مأتم بالشرقية

امن الشرقية،فيتو
امن الشرقية،فيتو

لقى شاب مصرعه إثر طلق ناري في حفل عرس، بدائرة مركز شرطة منيا القمح محافظة الشرقية وجري نقل الجثة إلى المستشفى المركزى والقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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اخطار مديرية الأمن

 

تلقى اللواء محمد صلاح مساعد الوزير مدير امن الشرقية، إخطارا من مأمورمركز شرطة منيا القمح، يفيد تلقيه إشارة من المستشفى المركزى بوصول شاب يدعي.اسلام.م.ال" مقيم قرية سنهوت جثة هامدة اثر طلق ناري.

المجنى عليه،فيتو

كشفت التحريات التى اجراها رئيس مباحث مركز شرطة منيا القمح، ان الشاب اصيب بطلق ناري اثناء وجوده في حفل عرس بقرية سنهوت دائرة  المركز مما اسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن  القوات من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

دور الطب الشرعي
 

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

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