الخميس 10 أغسطس 2023
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سياسة

هل يحق لنائب البرلمان عضوية أكثر من لجنة نوعية؟

ضوابط عضوية اللجان
ضوابط عضوية اللجان النوعية بمجلس النواب، فيتو

منحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الحق لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في عضوية لجنة من اللجان النوعية غير لجنته الأساسية للإفادة بخبرته، ولكن يشترط في ذلك موافقة مكتب المجلس.

 

اللائحة الداخلية لمجلس النواب 

 ونظمت المادة 40 من اللائحة هذا الحق، حيث نصت على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

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الترشح لعضوية اللجان

كما نظمت المادة 41 من اللائحة ضوابط الترشح لهيئات مكاتب اللجان النوعية، حيث نصت على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. 

 

قوائم انتخاب اللجان النوعية 

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مادة 42 تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس.

 

طريقة انتخاب اللجان النوعية 

 وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

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وتنص المادة 43 على: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

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