سجل بياناتك الآن، طرق التقديم لوظائف الخط الثالث للمترو

بدأت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي، في تلقي طلبات فرص العمل بالمترو، والطلبات الأخرى في القطار الكهربائي.

وأعلنت شركة "آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو" الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق عن توافر فرص عمل، لموظفي بيع تذاكر بالمحطات القريبة من مناطق إمبابة والوراق للعمل بقسم خدمة العملاء بالخط الأخضر الثالث للمترو.

وأوضحت الشركة في إعلانها أنه بإمكان حديثي التخرج وخريجي الكليات والمعاهد العليا التقدم للوظيفة، كما يشترط ألا يتجاوز سن المتقدم 40 عامًا.



للتقديم يرجى تسجيل الطلب من خلال اللينك الموجود من هنا

على صعيد آخر كان القطار الكهربائي هو الآخر عرض عددا من الوظائف تعرف عليها.

وظائف القطار الكهربائي الخفيف

وظائف القطار الكهربائي الخفيف، حددت الهيئة القومية للأنفاق بالتعاون مع الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق طرق التقديم لمسابقة وظائف القطار الكهربائي الخفيف وموعد أقصاه 27 المقبل لتلقي طلبات التشغيل لـ وظائف القطار الكهربائي الخفيف، بالتعاون مع شركة أفيك الصينية المسؤولة عن الصيانة للمشروع.

أبرز طرق التقديم من خلال مكتب البريد وإرسال مظروف يحوي الأوراق المطلوبة ويكون مكتوبا عليه اسم الوظيفة المقدم إليها والإرسال إلى (صندوق بريد رقم 466 رمسيس - كود 11794).

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وحددت الشركة عددا من الشروط وهي:

الخبرة في صيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية

أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط أو عال مناسب

يقبل العمل بنظام الورديات

وأن يكون أتم الخدمة العسكرية

القدرة على تحمل المسؤولية والعمل تحت ضغط

ليس لديه أى سجلات إجرامية

الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية

وحددت عدد من المستندات والتقديم من هنا

صورة المؤهل

صورة موقف التجنيد

شهادة الميلاد كمبيوتر

شهادات الخبرة

الرقم القومي سارٍ

شهادات الدورات التدريبية

صورة حوالة بريدية باسم الشركة المصرية لتشغيل المترو

2 صورة شخصية

مسابقة وظائف جديدة للشباب

وكانت الهيئة القومية للأنفاق، أعلنت عن أول مسابقة وظائف جديدة للشباب، خلال عام 2023 بناء على الإعلان رقم 1 لعام 2023 وذلك بالتعاون مع شركة أفيك الصينية المسؤولة عن صيانة القطار الكهربائي.

وجاء بالإعلان أن الهيئة بحاجة إلى فنيي صيانة معدات ونظم وتحكم كهربائي وإشارات ووحدات متحركة، للعمل في مترو الأنفاق وتم تأكيد التقدم للوظيفة من خلال الرابط الخاص بشركة المترو أو هيئة الأنفاق

تخفيضات على تذاكر القطار الكهربائي الخفيف

من ناحية أخرى بدأت الهيئة القومية للأنفاق، اليوم، طرح تخفيضات على تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور / العاصمة الإدارية) بنسبة تتراوح من 30-40%، وذلك لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ويبلغ سعر تذكرة استقلال الركاب للقطار الكهربائي الخفيف لـ 3 محطات 10 جنيهات بدلًا من 15 جنيهًا، 15 جنيهًا لـ 7 محطات بدلًا من 25 جنيها، و20 جنيها لما يزيد عن 7 محطات بدلًا من 35 جنيها.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم بعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا بعدد 12 محطة، وجار تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم بعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم بعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفًا جديدًا كل منها مكوَّن من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

أسعار القطار الكهربائي الخفيف

وفي سياق آخر قام جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بتوفير خدمة النقل بميني باصات (غاز طبيعي) وعليها شعار القطار الكهربائي الخفيف LRT لتسهيل تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والعكس، وذلك ابتداءً من اليوم السبت الموافق 17 /9 /2022 على أن تقدم الخدمة بالمجان بهذه الميني باصات لمدة أسبوعين للمواطنين وتطبق التعريفة المقررة للتنقل بالميني باصات بعد هذه الفترة (أسبوعين)، كما سيتم التنسيق مع الجامعات بهذه المدن لتسيير تقديم الخدمة للطلبة استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد.

وشركة "آر.إيه.تى.بى" ديف للنقل كايرو RDMC هي الشركة المحلية التابعة لمجموعة "آر.إيه.تى.بى" ديف الفرنسية الرائدة والمتخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة النقل في جميع أنحاء العالم. بدأت "آر.أيه.تى.بى" ديف كايرو لنقل عملياتها في مصر عام 2020 بعد حصولها على عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، والمسمى بـ"الخط الأخضر 3" لمدة 15 عامًا، والقطار الكهربائي الخفيف LRT الذي يربط مدينة السلام بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة 20 عامًا.