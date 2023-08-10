محافظ الوادي الجديد يبحث مع وفد الثقافة تنظيم أسبوع ثقافي جديد

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، وفد وزارة الثقافة برئاسة عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بحضور الفنان أحمد السيد منسق الوزارة لفعاليات عاصمة الثقافة المصرية وابتسام عبد المريد مدير فرع ثقافة المحافظة، وذلك لبحث الإعداد لتنفيذ أسبوع ثقافي ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي وفي ضوء اختيارها عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢٣.

وتم الاتفاق على تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية بمراكز المحافظة، والدفع بالمكتبات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية وتنفيذ أنشطة لورش الحكي والمسرح لأبناء هذه القرى. كما اطلع المحافظ على نتائج برنامج "ابدأ حلمك" الجاري تنفيذه لاكتشاف المواهب الشابة في مجالات الغناء والتمثيل والعزف.

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كما بحث محافظ الوادي الجديد الإعداد لافتتاح قصر ثقافة موط لإحياء الحركة الثقافية والفكرية من خلال الدور البارز لقصور الثقافة. وتنظيم ملتقى يستهدف المرأة بالمناطق الجغرافية الصحراوية.

ختام فعاليات الاحتفالية الفنية "ليالي الفرافرة الثقافية والفنية" بمركز الفرافرة

يذكر أن فرع ثقافة الوادي الجديد اختتم منذ وقت قريب، فعاليات الاحتفالية الفنية المقامة بمركز شباب اللواء صبيح بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية احتفالا بذكرى ثورة يوليو ضمن مبادرة ثقافتنا فى إجازتنا تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة. واللواء محمد سالمان الزملوط..محافظ الوادي الجديد. وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الأستاذ ضياء مكاوى، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة الأستاذة ابتسام عبد المريد.

وسط إقبال كثيف من المواطنين وأجواء تسودها البهجة والسعادة، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام ضمن احتفالات المحافظة بذكرى ثورة يوليو، تحت رعاية طط الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الوادي الجديد، في إطار اختيار المحافظة عاصمةً للثقافة المصرية ٢٠٢٣م.