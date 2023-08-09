استقبال أسطوري لميكيسوني في سيمبا التنزاني (صور)

قدم نادي سيمبا التنزاني لاعب الجديد لويس ميكيسوني القادم من النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

وشهد تقديم لويس ميكيسوني حضورا جماهيريا كبيرا للفريق التنزاني في الملعب الوطني بدار السلام حيث تم تقديم جميع الصفقات الجديدة للنادي.

وأنهى النادي الأهلي علاقته مع الموزمبيقي ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي.. وتنازل اللاعب عن كافة مستحقاته المالية المترتبة على المدة المتبقية من تعاقده "موسمين".

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ووجه النادي الأهلي الشكر للاعب عن الفترة التي قضاها وبذل خلالها أقصى جهد للمساهمة مع زملائه في الانتصارات والبطولات على الصعيدين المحلي والقاري.

رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

ووجه النادي الأهلي الشكر والتحية إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي بجمع متعلقاته خلال الساعات الماضية من داخل مقر الفريق في ملعب التتش بالجزيرة بعد قرار توجيه الشكر له.

وسلم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي تقريرا شاملا عن خريطة عمله الإداري على مدار السنوات الأخيرة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة من أجل وضعها أمام خالد بيبو مدير الكرة الجديد في إطار عملية التسليم والاستلام بين الثنائي بعد قرار توجيه الشكر إلى عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو بدلا منه.

أسباب رحيل سيد عبد الحفيظ

واستنكر مصدر داخل الأهلي ما تردد بشأن إقالة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من منصبه بسبب تدخلاته الفنية في عمل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: هل يفتقد عبد الحفيظ خبرات هذا الدور بعد هذه السنوات الطويلة وكم الخبرات العريضة في عمله كمدير للكرة.

وأوضح: عبد الحفيظ عمل في هذا المنصب مع مانويل جوزيه مارسيل كولر وبيتسو موسيماني ورينيه فايلر وريكاردو سواريش وحسام البدري ومحمد يوسف وأخيرا كولر ويمتلك من الخبرات ما يجنبه هذه الأمور ومن ثم تبقى أمور عارية تماما من الصحة.

سيد عبد الحفيظ، فيتو

وجهة سيد عبد الحفيظ القادمة

كشف أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق والصديق المقرب لسيد عبد الحفيظ عن الخطوة القادمة لمدير الكرة السابق بالنادي الأهلي.

وقال فوزي في تصريحات تليفزيونية "سيد عبد الحفيظ يرغب في تغيير نشاط عمله في الفترة المقبلة وغير صحيح أن سيد عبد الحفيظ تلقى عروضا من أندية خارجية للعمل كمدير كرة بعد الرحيل عن النادي الأهلي".

وأضاف "في الأغلب بنسبة 95% سيتوجه سيد عبد الحفيظ للعمل في المجال الإعلامي مرة أخرى، يملك عددا من العروض المميزة وسيكون اتجاهه القادم العودة للإعلام من جديد".

واختتم فوزي: "لا أعتقد أن سيد عبد الحفيظ يملك عرضا حاليا من قناة النادي الأهلي، وقد تكون عروضا مادية أمام سيد عبد الحفيظ لتفضيل جهات إعلامية أخرى عن قناة النادي".

لماذا رفض سيد عبد الحفيظ العمل بشركة الكرة بالأهلي؟

وقالت مصادر داخل الأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة وضعوا شرطا لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي من أجل انضمامه إلى العمل بشركة الكرة بعد قرار توجيه الشكر له.

وأضافت: الخطيب ولجنة التخطيط اشترطا تفرغ عبد الحفيظ للعمل في شركة الكرة فقط وعدم الانضمام إلى قناة فضائية خاصة وأن عبد الحفيظ يمتلك عرضا مغريا من إحدى القنوات الخاصة.

وأوضحت أن هناك اتجاها داخل الأهلي من أجل منح عبد الحفيظ فرصة تقديم برنامج في قناة الأهلي بجانب عمله في شركة الكرة من أجل ترضيته بعد قرار توجيه الشكر له.

وكشف أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق والصديق المقرب لسيد عبد الحفيظ عن رفضه تولي منصب في شركة الكرة أو لجنة التخطيط بعد رحيله عن منصب مدير الكرة "سيد عبد الحفيظ قرر الابتعاد عن الناحية الإدارية بعد الرحيل من الأهلي ورفض أي منصب في لجنة التخطيط أو شركة الكرة خوفًا على خالد بيبو زميله السابق بالأهلي".

وأضاف "ماذا لو تواجد سيد عبد الحفيظ في مران الأهلي بسبب منصبه الجديد واجتمع بأحد اللاعبين؟ ماذا سيكون موقف خالد بيبو وماذا من الممكن أن يقال من أخبار عن هذا الأمر؟ سيد عبد الحفيظ رفض هذه الفكرة خوفًا على خالد بيبو".

قرار توجيه الشكر لـ عبد الحفيظ جاهز من شهر مارس

وكشف أحمد فوزي عن تفاصيل هامة في كواليس رحيله عن منصب مدير الكرة بالأهلي"مارسيل كولر لم يطلب رحيل سيد عبد الحفيظ والبداية كانت بسبب موقف ما حدث في شهر مارس الماضي، وكان هناك قرار بأن التغيير سيتم بنهاية الموسم ولن أعلن عن كواليس ما حدث في هذا الموقف".

وأضاف "بعد التتويج بالـ 5 بطولات، توقع سيد عبد الحفيظ ان يكون هذا الأمر بمثابة موقف قوة له للاستمرار، ولكنه فوجيء بقرار الإدارة بتوجيه الشكر له وشعر بالصدمة"

وواصل فوزي "لم يتم تبليغ سيد عبد الحفيظ بأي شيء قبل إعلان القرار بشكل رسمي، لو كان محمود الخطيب رئيس النادي إخطاره بالقرار بشكل ودي قبلها كانت الأمور ستكون أفضل، سيد معترف ان التغيير سنة الحياة وكان سيرحل منذ فترة ولكن النادي كان في حاجة لاستمراره".