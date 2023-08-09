جزار يذبح ابن عمه ويلقي جثته في الرياح التوفيقي بالقليوبية

شهدت منطقة أسنيت التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، قيام جزار بالتخلص من ابن عمه بدائرة المركز، حيث قام بذبحه وطعنه عدة طعنات بجسده، ووضع جثته داخل جوال وألقى بجثته بمياه الرياح التوفيقي، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، حيث تلقى بلاغًا من والدة الطالب "كريم. م" طالب بالمرحلة الإعدادية، بتغيبه منذ 9 أشهر.

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وبالبحث والتحريات تبين أن نجل عمه "جاسر. ا. م" وراء قتله من تاريخ تغيبه وقام بذبحه ووضعه داخل جوال والقاء جثته بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر.

وتمكن الرائد محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، من ضبط المتهم واعترف بالواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، وتواصل قوات الحماية المدنية بالقليوبية والغواصين أعمالهم للوصول إلى جثة المجنى عليه وانتشالها من المياه.