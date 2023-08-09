الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مروري بالوادي الجديد

مصرع ٤ وإصابة ٦ في
مصرع ٤ وإصابة ٦ في حاث، ڤيتو

لقى ٤ أشخاص مصرعهم، فيما أصيب ٦ آخرون، في حادث تصادم سيارتين، اليوم الأربعاء بمركز الفرافرة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثث ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم سيارة ملاكي مع ربع نقل بمحور "الفرافرة- ديروط" أسفر عن مصرع ٤ وإصابة ٦ آخرين وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين.

كما انتقلت وحدة الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية المدنية لاستخراج الجثث والمصابين من حطام السيارات الثلاث بسبب قوة تصادم السيارات.

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وجاءت بيانات المصابين كالتالي:
1_ احمد عمر عبد الناصر 35  عاما من  الإسكندرية.
2_ د/ عبدالرحمن علي الزفتاوي 21 عاما الاسكندرية.
3_ وليد محمد خليفه 28 عاما ومقيم  أسيوط.
4_ عمر محمد سيد 11 عاما من أسيوط.
5_ هشام خليفة غنيم 20 عاما من الفيوم.
6_ عبد الله يوسف عبدالناصر.

فيما توفى كل من محمد رمضان علام، محمد علي عويس، أحمد ابو الريش، محمد احمد شعبان.

 

 

 

 

 

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