الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بطريق العوينات بالوادي الجديد

حادث سير بالوادي
حادث سير بالوادي الجديد، ڤيتو

أصيب ٤ أشخاص في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بمركز الداخلة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة الكيلو ١٢٠ بطريق " الداخلة -شرق العوينات"، أسفر عن إصابة كل من : محمود إبراهيم عبد الرحمن، ٣٨ عامًا،محمود صلاح الدين جاد، ٤٥عامًا،  سيد حسن محمد، هاني ميلاد عبد السيد، ٤٣ عاما.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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