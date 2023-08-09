الأربعاء 09 أغسطس 2023
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حوادث

استئناف صاحبة قناة يوميات أنوش على حكم حبسها 3 سنوات غدا

صاحبة قناة يوميات
صاحبة قناة يوميات أنوش،فيتو

تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية، غدا الخميس جلسة استئناف صاحبة قناة «يوميات أنوش»، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور المصري، على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه.

صاحبة قناة يوميات أنوش

وكانت المحكمة الاقتصادية قررت معاقبة نبوية أنوش صاحبة قناة يوميات أنوش بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ وقدره 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة في القضية رقم 608 لسنة 2023م إداري المعصرة، مُقيدة برقم 483 لسنة 2023م جُنح مالية بتهمة نشر الفسق والفجور من خلال فيديوهات أظهرت فيها مفاتنها لجلب المشاهدات والعائد المادي.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن صاحبة قناة يوميات أنوش والتي تم ضبطها، وبحوزتها 2 هاتف محمول، تم فحصها بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.

وأضافت التحقيقات أن صاحبة فيديوهات يوميات أنوش، عثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، التي تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا، وجار عرضها على النيابة العامة للتحقيق.

أربع حسابات عبر ثلاثة تطبيقات

وتبين من التحقيقات أن المتهمة تمتلك أكثر من أربعة حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة حدائق حلوان، منها ما قامت فيه بحركات إثارة وإغراء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها؛ من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وتبين تداول تلك المقاطع بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.

وأكدت التحقيقات أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيقات أجر مقابل ذلك.

صفحة التحريض على الفسق 

وكانت معلومات أكدتها تحريات مباحث الآداب عن اتخاذ سيدة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترويج الأعمال المنافية للآداب ونشر مقاطع مخلة بالآداب. 

يوميات أنوش 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطها وهي تدير صفحة باسم يوميات أنوش وتم ضبط عدد اثنين هاتف محمول بفحصهما عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور ومبلغ مالي من الدولات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقال أشرف فرحات المحامي إنه تم ضبط هاتفي محمول بحوزة المتهمة تم فحصهم بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، والتحويلات البنكية من الشركة القائمة على قناتها والتي تشير إلى تربحها ما يعادل ١٠٠٠ دولار أسبوعيًّا.

بلاغ للنائب العام ضد أنوش 

وتجدر الإشارة إلى أن أشرف فرحات المحامي، تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد صاحبة قناة يوميات أنوش، والتي تمتلك عددا من القنوات خاصتها على مواقع التواصل، موضحا إياها بحافظة المستندات المقدمة في البلاغ.

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