الأربعاء 09 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الزراعة تستعين بالخبرات الهندية في إنتاج الوقود الحيوي بتقنية النانو تكنولوجي

رئيس مركز البحوث
رئيس مركز البحوث الزراعية يستقبل الوفد الهندي، فيتو

استقبل الدكتور محمد سليمان  رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس المركز والدكتور محمود قمحاوي مدير معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية  البروفيسور Vivekanand الباحث بالمعهد مالافيا القومي بولاية جابور بدولة الهند، وذلك في إطار المشروع البحثي المشترك بين دولتي مصر والهند  في إطار استخدام النانوتكنولوجي والفطريات الممرضة للنبات فى انتاج الوقود الحيوي بطريقة مستدامة وآمنة للبيئة.

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وألقى الدكتور محمد أحمد موسى الشارونى الباحث الرئيسى للمشروع من الجانب المصري  والباحث بمعهد بحوث أمراض النبات محاضرة مشتركة  مع البروفيسور Vivekanand والباحث الرئيسي للمشروع من الجانب الهندي وذلك حول كيفية توظيف تكنولوجيا النانو والفطريات الممرضة للنبات فى انتاج الوقود الحيوى بطريقة مستدامة وآمنة للبيئة.
 

يأتى ذلك التعاون العلمى في تنفيذ رؤية الدولة 2030 في توظيف العلوم المتقدمة في حل المشكلات البيئية ومختلف التحديات للدولة المصرية ومواجهتها بالحلول العلمية الفعالة والمبتكرة وفي نهاية اللقاء قدم البروفيسور  vivekanand درع معهد مالافيا القومي للتكنولوجيا إلى أ.د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية  وقد قام بعدها بزيارة بعض رموز معهد أمراض النباتات وبعض أقسام المعهد.

الدكتور محمد سليمان مركز البحوث الزراعية انتاج الوقود الحيوى النانوتكنولوجي بحوث امراض النبات

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