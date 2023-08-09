البطولة العربية، التشكيل الرسمي لمباراة الهلال السعودي والشباب

البطولة العربية، أعلن فريقي الهلال السعودي والشباب عن التشكيل الأساسي لمباراة دور نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية".

تشكيل الهلال السعودي

عبدالله المعيوف

سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني

محمد كنو - روبن نيفيز - ميتشائيل ديلجادو

سالم الدوسري - سافيتش - مالكوم

تشكيل الشباب السعودي

كيم سيونج

حسان تمبكتي - سعيد الربيعي - رياض شراحيلي - فواز الصقور-

حسين الصبياني - جوستافو كويلار - حسين القحطاني- إيفر بانيجا

عبدالله الجوعي- هتان باهبري

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موعد مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي البطولة العربية

وتنطلق صافرة مباراة الهلال والشباب في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.



تردد قنوات SSC السعودية



القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عربسات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

وتأهل الشباب السعودي إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بعد تجاوزه الوحدة الإماراتي بضربات الترجيح.

وضرب الشباب موعدا بذلك مع الهلال السعودي في ديربي العاصمة، المقرر لها الأربعاء المقبل على ذات الملعب.

الشباب يحقق رقما غير مسبوقا في تاريخ البطولات العربية للأندية



وحقق الشباب رقما تاريخيا غير مسبوق في تاريخ البطولات العربية للأندية، بمحافظته على شباكه نظيفة للمباراة الرابعة على التوالي.

لكنه في المقابل يعتبر الأضعف هجوما بين المتأهلين لنصف نهائي هذه النسخة، حيث سجل هدفين فقط في 4 مباريات، وجاء من علامة الجزاء.

الشباب يصل لنصف نهائي البطولة العربية للمرة الخامسة في تاريخه



وهذه المرة الخامسة التي يصل فيها الشباب لهذا الدور بالبطولة العربية، بعد نسختي 1992، و1999 التي حقق لقبها، وعام 1998 عندما حل وصيفا.

بينما انتهت رحلته أمام مواطنه الاتحاد في نصف النهائي، عندما وصله للمرة الرابعة في نسخة 2020-2021.

الشباب يكسر عقدة الوحدة الإماراتي



كما نجح الشباب في كسر عقدة الوحدة الإماراتي، بعد 4 مرات عجز فيها عن تحقيق الانتصار على ذات الفريق.

وكانت أولها عام 2010 عندما انتهت المباراة 2-2، قبل فوز الوحدة 1-0 في 2013، ثم تعادل الفريقان 1-1 في عام 2015.

وفي المواجهة الرابعة خسر الشباب أمام الوحدة الإماراتي 2-0 في نوفمبر الماضي.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مواعيد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة

الهلال × الشباب – 9 مساء - SSC HD

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد العربي لكرة القدم، أسند مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، إلى حكم مصري.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية، وفقا لمصدرها الخاصة، عن حكمي مباراتي نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث سيقود مواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم أمام الشباب، المصري أمين عمر، والحكم الإماراتي عادل النقبي، سيدير مواجهة النصر السعودي والشرطة العراقي.

الهدافون التاريخيون للبطولة العربية للأندية



سامي الجابر - 24 هدفًا

طلال المشعر - 16 هدفًا

هيكل قمامدية - 16 هدفًا

زبير السافي - 14 هدفًا

عبدالحليم علي - 13 هدفًا

مصطفى بيضوضان - 12 هدفًا

سعد الحارثي - 12 هدفًا

حمزة إدريس - 12 هدفًا

رومارينيو - 11 هدفًا

عبدالملك زياية - 10 أهداف

الشباب يتأهل إلى نصف النهائي



تأهل فريق الشباب السعودي إلى نصف نهائي البطولة العربية 2023 بعدما فاز على الوحدة بركلات الترجيح 4/5 ليضرب موعد مع الهلال في نصف نهائي البطولة العربية وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0/0.

تأهل الشرطة والهلال والنصر



وتأهل فريقا الشرطة العراقي والهلال السعودي والنصر السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم، في انطلاقة منافسات دور الثمانية من البطولة، مساء السبت.