الخميس 10 أغسطس 2023
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حوادث

أقامت دعوى نفقة رغم إني بدفع، أقوال جديدة للمتهم بالشروع في قتل طليقته بالتجمع

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

استكملت نيابة القاهرة الجديدة، الاستماع لأقوال رئيس مجلس إدارة شركة بترول خاصة، لاتهامه بالشروع في قتل طليقته بوابل من الأعيرة النارية بسبب خلافات مالية بمسكنها فى منطقة التجمع الخامس.

وأوضح المتهم قائلا “ما كنتش قصدي اقتلها هي اللي استفزتني بديلها نفقة كل شهر وراحت المحكمة رفعت عليا قضية نفقة واجر مسكن من ورايا”. 

 

واستطرد قائلا “أنا كنت ناوي اتناقش معاها اه كان معايا سلاح بس قلت علشان ترضي تتكلم معايا ونحل مشاكلنا ما اعرفش انها هتقلب شروع في قتل ”. 

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وكان قسم شرطة التجمع الخامس تلقى  بلاغًا من الأهالي بسماع إطلاق أعيرة نارية داخل عقار بدائرة القسم، وبالفحص تبين إصابة سيدة داخل شقتها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن السيدة مصابة بطلقتين في منطقة الرقبة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال نجل المجنى عليها الذى أكد أن والده رئيس مجلس إدارة شركة بترول، وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية والمسكن.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة طبنجة مرخصة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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