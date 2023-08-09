برنامج تدريبي لتأهيل سفراء التميز بالبحرة ضمن جائزة التميز الحكومي (صور)

قامت محافظة البحيرة اليوم بتنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل "سفراء تميز محافظة البحيرة" على كتابة طلبات الترشح لجائزة التميز الداخلية للمحافظة، وذلك على مدار يومين، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، حاضر فيها الدكتور عبد الحكيم رضوان حافظ - أستاذ بجامعة قناة السويس ومستشار التميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور هاشم محمد هاشم - مستشار الجودة في جائزة التميز الحكومي، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وضمن جائزة التميز الحكومى.

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برنامج تدريبي لتأهيل سفراء التميز بمحافظة البحيرة، فيتو

برنامج تدريبي لتأهيل سفراء التميز بمحافظة البحيرة، فيتو

برنامج تدريبي لتأهيل سفراء التميز بمحافظة البحيرة، فيتو



كما يأتي إطار التوسع في تطبيق نظام جوائز التميز الداخلي بالمؤسسات الحكومية للعمل على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، من خلال العمل على رفع درجة جاهزية تلك المؤسسات وإستدامة التميز بها وتأهيلها للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي".



وذلك بحضور فريق إدارة الجائزة الداخلية بديوان عام المحافظة برئاسة الدكتورة نهال بلبع، وعضوية كل من الأستاذ محمد صالح - مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، والأستاذ مدحت يوسف - مدير المكتب الفنى، والدكتور محمود السنهوري - مدير الشئون الإنتاجية والإقتصادية، والأستاذة إيمان الجناجي - مدير عام التخطيط والمتابعة والأستاذة غادة الحوشي - مدير وحدة التنمية المستدامة والمهندس عمر جمعة - مدير وحدة التحول الرقمي، والأستاذة مروة منصور - مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة.

برنامج تدريبي لتأهيل سفراء التميز بمحافظة البحيرة، فيتو

برنامج تدريبي لتأهيل سفراء التميز بمحافظة البحيرة، فيتو

برنامج تدريبي لتأهيل سفراء التميز بمحافظة البحيرة، فيتو

وأكدت نائب محافظ البحيرة، إن التدريب يهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة التميز والعمل على بناء قدرات وتأهيل سفراء التميز لفهم متطلبات ومعايير وآليات تقييم الوحدة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات، مؤكدة أن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة.

برنامج تدريبي لتأهيل سفراء التميز بمحافظة البحيرة، فيتو

برنامج تدريبي لتأهيل سفراء التميز بمحافظة البحيرة، فيتو

برنامج تدريبي لتأهيل سفراء التميز بمحافظة البحيرة، فيتو

هذا وقد تم خلال التدريب التعريف بمفاهيم منظومة التميز الحكومي، ومحاور ومعايير جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة والتي تشمل ثلاثة محاور رئيسية وهم:-

- [محور تحقيق الرؤية] ويضم رؤية مصر 2030، المهام الرئيسية، الحكومة الذكية وخدمات السبع نجوم لتصميم وإدارة وتطوير الخدمات بشكل مبتكر لتحقيق سعادة ورضاء المتعاملين.

- [محور الابتكار] والذي يتضمن معياريين رئيسيين وهما الإستشراف المستقبلى وإدارة الابتكار.

- [محور الممكنات] ويتضمن رأس المــال البشــري، والممتلــكات والمــوارد، والحوكمـة، وإدارة المخاطـر واسـتمرارية الأعمال، كما تضمن البرنامج التدريبي شرح النظام الإلكتروني لتقديم طلبات الترشح والكيفية التي يتم بها تقييم طلبات الترشح.