الخميس 10 أغسطس 2023
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حوادث

حبس طرفي مشاجرة تسببوا في إصابة 4 أشخاص في أوسيم

حبس طرفي مشاجرة في
حبس طرفي مشاجرة في الوراق

أمرت نيابة الجيزة بحبس طرفي مشاجرة تسببوا في إصابة 4 أشخاص في أوسيم ونقلوا على إثرها للمستشفى، وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث.

 

مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بأوسيم

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بدائرة القسم، وسقوط مصابين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 


وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهم، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.


وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، واقتيادهم إلى ديوان القسم لمناقشتهم والوقوف على ملابسات الواقعة.

 

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مقتل سباك في الوراق

وفي حادث آخر، شهدت منطقة الوراق جريمة بشعة عندما أقدم سائق توك توك على قتل "حماه" طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم.

 

تلقى المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إشارة من مستشفى الساحل، تفيد بوصول جثة سباك إثر إصابته بطعنه نافذة بالصدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة سباك يبلغ من العمر 55 سنة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتقابل رجال المباحث بنجل المتوفى وبسؤاله قال إن زوج شقيقته “سائق توك توك” وراء ارتكاب الواقعة.

 

سائق توك توك يقتل حماه فى الوراق

وبإجراء التحريات تبين صحة اتهام نجل المجنى عليه، وإن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وزوج نجلته بسبب خلافات بينهما قام خلالها المتهم بالتعدي على الضحية بسلاح أبيض مما أسفر عن مصرعه وفر هاربا.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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