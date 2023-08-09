تجديد حبس صاحب شركة بترول خاصة متهم بالشروع في قتل طليقته

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس صاحب شركة بترول خاصة، 15 يوما علي ذمة التحقيق في اتهامه بالشروع في قتل طليقته بمنطقة التجمع الخامس.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من الأهالي بسماع إطلاق أعيرة نارية داخل عقار بدائرة القسم، وبالفحص تبين إصابة سيدة بطلقتين في منطقة الرقبة داخل شقتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وهو رئيس مجلس إدارة شركة بترول خاصة، بتهمة الشروع في قتل طليقته بوابل من الأعيرة النارية بسبب خلافات مالية والمسكن فى منطقة التجمع الخامس.

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وخلال تحقيقات النيابة قال ابن «الضحية والمتهم»: إنه يوم الواقعة ذهب والده إلى منزل والدته، وتشاجر معها وطلب منها ترك شقتها، وخاصة أنه اعتاد علي مضايقتها باستمرار منذ انفصالهما، وتهديدها بترك الشقة.

وأوضح الشاب، أن انفصال والديه جاء بعد 40 سنة زواج، مضيفا: أن المشاكل دبت بين والديه، ويوم الجريمة شاهدت والدي يحمل سلاحا وهو يطرق باب الشقة، فطلبت من والدتي عدم فتح الباب، بينما ظل والده يطلق أعيرة نارية وبعدها كسر باب الشقة، أطلق على والدته فأصيبت وفر هاربا».