الأربعاء 09 أغسطس 2023
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أخبار مصر

إطلاق وحدات تكنولوجية متنقلة جديدة لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات في 4 مدن

وزارة التخطيط، فيتو
وزارة التخطيط، فيتو

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة جديدة من السيارات التكنولوجية المتنقلة "خدمات مصر" بالتعاون مع وزارة العدل؛ لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات ببورسعيد وجمصة وبلطيم ورأس البر، وذلك استكمالا لجهود الوزارة في إطلاق تلك المراكز المتنقلة بكافة محافظات الجمهورية.

مراكز خدمات مصر المتنقلة لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات

وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 
أن الوزارة مستمرة في إطلاق مجموعة من مراكز خدمات مصر المتنقلة لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات والأحوال المدنية وعدد من الخدمات بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، كما سيتم زيادة عدد هذه المراكز تباعًا لتغطي كافة محافظات الجمهورية وتخفيف الضغط على مكاتب التوثيق والأحوال المدنية الثابتة والمساهمة في تيسير الخدمات الحكومية للمواطن بوسائل سريعة وخدمة مميزة وزيادة كافة الوسائل التي يمكن استخدامها لهذا الغرض لتطوير الخدمات الحكومية.

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المراكز التكنولوجية المتنقلة، فيتو

المراكز التكنولوجية المتنقلة الجديدة  


ووجهت السعيد بتغطية المراكز التكنولوجية المتنقلة الجديدة بمحافظة بورسعيد ومدينة رأس البر التابعة لمحافظة دمياط ومدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ ومدينة جمصة التابعة لمحافظة الدقهلية وذلك للتيسير على المواطنين راغبي الخدمات المقدمة في كل مكان بالجمهورية.

مواقع عمل الوحدات بالمحافظات 


من جانبه أضاف المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية أنه تم تحديد مواقع عمل الوحدات بالمحافظات الأربع على النحو التالي: حي الضواحي بمحافظة بورسعيد – جمصة جوار مجلس مدينة جمصة – رأس البر بجوار شركة الكهرباء السوق القديم شارع 55 - بلطيم بجوار إدارة مصيف بلطيم حى النرجس، على أن تكون مواعيد عمل الوحدات التكنولوجية المتنقلة "خدمات مصر" من الساعة 12 ظهرًا حتى الثالثة ظهرًا، ومن الساعة الخامسة عصرًا حتى التاسعة مساءً، وذلك لإتاحة الخدمة بمختلف الأوقات للمواطنين.
يشار إلى أنه تم إطلاق 20 مركز خدمة تكنولوجية متنقلة بمحافظات الإسكندرية ومطروح مرورًا بخط الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة في يوليو الماضي لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

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التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الخدمات الحكومية المراكز التكنولوجية المتنقلة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظة الدقهلية مساعد وزيرة التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

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