الأربعاء 09 أغسطس 2023
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حوادث

نص أقوال نجل سباك قتل على يد زوج ابنته بالوراق

أقوال نجل الضحية،
أقوال نجل الضحية، فيتو

استمعت النيابة لأقوال نجل سباك قتل على يد زوج نجلته في منطقة الوراق، طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما، لكشف ملابسات الحادث.

 

وقال نجل الضحية: إن شقيقته على خلاف مع زوجها، وتدخل والده في محاولة لفض الخلاف، ولكن تطورت المشاجرة بينهم، قام خلالها المتهم بالتعدى على الضحية بسلاح أبيض، مما أسفر عن مصرعه وفر هاربا. 

 

مقتل سباك فى الوراق

تلقى المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إشارة من مستشفى الساحل، تفيد بوصول جثة سباك إثر إصابته بطعنه نافذة بالصدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

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وبالفحص تبين العثور على جثة سباك يبلغ من العمر 55 سنة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتقابل رجال المباحث بنجل المتوفى وبسؤاله قال إن زوج شقيقته “سائق توك توك” وراء ارتكاب الواقعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

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