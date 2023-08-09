إلزام أب بدفع 150 ألف جنيه نفقة مصاريف دراسية عن عام 2022

قضت محكمة الأسرة نيابة النزهة بإلزام أب بدفع 150 ألف جنيه نفقة مصاريف دراسية عن العام الدراسي الحالي للصغيرين "سليم وفريدة".

صدر القرار في الدعوى رقم 1176 لسنة 2023 بإلزام طارق.م بسداد 150 ألف جنيه لطليقته نورهان.س مصاريف دراسية عن العام الدراسي 2022/2023 وألزمته بالمصروفات عدا الرسوم القضائية ومبلغ 75 جنيها أتعاب محاماة.

الفرق بين دعوى النفقة والمصروفات الدراسية

ويتساءل البعض: هل تختلف دعوى النفقة عن دعوى المصروفات الدراسية؟ ويجيب عن هذا التساؤل الخبير القانوني علي نبيل.

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وقال المحامي علي نبيل: تختلف دعوى النفقة عن دعوى المصروفات الدراسية فالنفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن ويسددها الزوج للحاضنة كل شهر، أما دعوى المصروفات الدراسية فيتم سدادها مرة واحدة في العام، وترفع فيها الزوجة الدعوى لمكتب التسوية وتقدم إيصال سداد المصروفات الدراسية للمدرسة، وتجبر المحكمة الزوج على السداد، موضحا من الممكن رفع الدعويين في نفس الوقت.

قانون الأحوال الشخصية

ويلزم قانون الأحوال الشخصية الأب بدفع مصاريف التعليم التي لا يتمكن الصغير تحصيل العلم بدونها، وتتضمن تلك المصاريف مصاريف الكتب والدروس الخصوصية ومصاريف وسيلة نقل الطفل المدرسة.

وكشف المحامي احمد عبدالحكيم عن المستندات المطلوبة لرفع دعوى مصاريف مدارس والتي تتمثل في شهادة ميلاد الطفل وشهادة الطلاق، وإفادة من المدرسة المقيد بها الطفل تفيد بقيده بها، وإفادة من المدرسة بقيمة المصروفات الدراسية الخاصة بالطفل.

وأوضح عبد الحكيم خطوات رفع دعوى مصاريف دراسية، وتتمثل في اللجوء إلى مكتب تسوية فض المنازعات بمحكمة الأسرة، وتقديم صياغة صحيفة الدعوى والسند القانوني والتوقيع عليها من محامي، وتقديم المستندات المطلوبة.

وأشار إلى أن الطفل إذا وصل لسن 15 عاما، يرفع دعوى مصاريف المدارس باسمه سواء ولد او بنت، موضحا بعد صدور حكم بقيمة المصروفات يتم استلام الصيغة التنفيذية وإعلانها وتنفيذ المبالغ المطلوبة من خلال محضر التنفيذ الذي يقوم بالتوجه للأب لتحصيل المبلغ وفي حالة عدم السداد يتم الحجز عليه وبيع منقولاته الخاصة لوفاء المبلغ المستحق.

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