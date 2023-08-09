الأربعاء 09 أغسطس 2023
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حوادث

التقرير الطبي لعامل خردة لقي مصرعه في الجيزة

مصرع عامل خردة، فيتو
مصرع عامل خردة، فيتو

كشف التقرير الطبي لعامل خردة لقي مصرعه غرقا في نهر النيل في البدرشين، أنه فارق الحياة نتيجة "إسفكسيا" الغرق، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

 

انتشال جثة عامل خردة غرق في النيل

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود شخص غريق بقرية مزغونة بدائرة القسم.

 

وانتقل المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين والقوة المرافقة له، وتمّ التقابل مع نجل المتوفى أفاد بأنه والده بائع خردة، 30 سنة عامل خرده نزل النيل للاستحمام إلا أنَّ المياه سحبته للداخل وغرق وان شخص حاول إنقاذه ولم يتمكّن، تم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة.

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العثور على جثة شخص بمنشأة القناطر

وفي حادث آخر، شهدت منطقة منشأة القناطر  حالة من الرعب والذعر عقب العثور على جثة شخص ملقاة فى الشارع في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من مركز شرطة منشأة القناطر يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة فى الطريق العام بمدخل قرية القطا بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص فى العقد الرابع من عمره، لا يوجد به أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

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